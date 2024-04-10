Бои шли полтора года: оккупанты захватили Первомайское - Deep State

Это село в Донецкой области было одной из самых горячих точек на фронте.

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Российские оккупанты захватили Первомайское / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Deep State

Российские оккупационные войска захватили Первомайское в Донецкой области. Село было одной из самых горячих точек. Бои за Первомайское шли полтора года. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState в свежей сводке с фронта.

"Захватили западные окраины Первомайского. Противник сумел проломить оборону стрелкового батальона 59-ки и полностью оккупировал Первомайское, бои за которое начались фактически еще в августе 2022-го года. Село стало одной из самых горячих точек в этой войне и стоило врагу большой цены", - говорится в сообщении.

В DeepState добавили, что высокую цену заплатили и защитники Украины, особенно ребята из славной 59 ОМПБр, "которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении".

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До войны в Первомайском жило более 2 тысяч жителей.

Война в Украине - карта / t.me/DeepStateUA

Как сообщают аналитики, оккупанты продвинулись южнее Новокалиново, восточнее Уманского, южнее Новомихайловки.

Продолжаются активные боевые действия у Выемки, Красногоровки, Водяного и в Работино.

Война в Украине - карта / t.me/DeepStateUA

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на фронте - сводка Генштаба

В утренней сводке 10 апреля Генштба ВСУ отчитался о ситуации на фронте.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить ВСУ с занимаемых рубежей.

На Авдеевском направлении отбиты 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное. Враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 5 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты осуществили безуспешную атаку позиций наших войск.

Война в Украине - последние новости сегодня

5 апреля в DeepState сообщили, что российские оккупанты продолжают штурмовые действия на многих участках фронта. Ресурсы в живой силе, преимущество в артиллерии и наличие излишней техники позволяет производить давление на нескольких направлениях одновременно.

"Учитывая ситуацию с занятием противником позиций в окрестностях, в Часовом Яру в ближайшее время могут начаться уличные бои. Если в дальнейшем не решить вопрос с ложью и взаимодействием в Работино, то враг повторно захватит село", - говорится в сообщении.

3 апреля в DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись на Донецком направлении. В частности, им возможно удалось захватить населенный пункт Водяное.

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