Россияне продвинулись вперед в Донецкой области: в ISW раскрыли угрозы для ВСУ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия имеет незначительные продвижения в Донецкой области. В частности, возле населенных пунктов вблизи Бахмута и Авдеевки, а также - временно оккупированного Донецка.
Аналитики ISW отмечают, что на фоне позиционных боев войска РФ незначительно продвинулись на запад от Бахмута. Геолокационные снимки за 26 марта показали небольшое движение оккупантов в пределах поселка Ивановского.
Отмечается, что позиционные бои продолжались: к западу от Бахмута - районах Часового Яра, Нового, Ивановского, а также к юго-западу от Бахмута - возле Клещеевки и Андреевки.
В ISW информируют, что российские оккупационные силы недавно продвинулись на северо-запад и запад от Авдеевки. Геолокационные кадр за 28 марта армия РФ продолжили свое движение к северу от Красногоровки. Кроме того, россияне также незначительно продвинулись на юг от Невельского, расположенного к юго-западу от Авдеевки).
Позиционные бои продолжались в районе Авдеевки - возле Семеновки и Бердичев; Тоненького и Уманского; Первомайского и Невельского.
Также российские силы незначительно продвинулись на юго-запад от оккупированного Донецка на фоне позиционных боев в этом районе по состоянию на 29 марта. Геолокационные кадры за 28 и 29 марта свидетельствуют, что войска страны-агрессора незначительно продвинулись на север от Новомихайловки.
По данным украинских и российских источников, позиционные бои продолжались вблизи Красногоровки и Георгиевки, а также возле поселка Водяного.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что россияне совершили "мощный рывок" на Часов Яр. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривают этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию. Оккупанты не жалеют усилий и ищут слабые места.
РФ применила новое мощное оружие для ударов по Украине. В Воздушных силах отметили, что россияне начали модифицировать советские авиабомбы переделывая их фактивно делают из них полноценные ракеты. Теперь авиабомбы имеют большую мощность, чем ракеты.
Боец ВСУ Михаил-Лука Кабусь оценил угрозу окружения стратегического города. Военный считает, что тяжелый опыт прошлых ошибок уже учитывается на данном направлении, и войска вовремя используют имеющиеся силы и средства, чтобы избежать подобных сценариев в будущем.
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