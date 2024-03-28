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Авдеевка может повториться: боец ВСУ оценил угрозу окружения важного города

Юрий Берендий
28 марта 2024, 16:39
Россияне могут повторить Авдеевскую тактику для захвата стратегически важного города Угледар Донецкой области, сообщает военный ВСУ.
Авдеевка может повториться: боец ВСУ оценил угрозу окружения важного города
Военный предупредил об угрозе окружения стратегического города / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты из-за невозможности напрямую взять Угледар пытаются зайти в тыл украинским военным и, таким образом, окружить город. Единственным вариантом для их продвижения является Кураховское направление. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военнослужащий ВСУ Михаил-Лука Кабусь (Магнат)

"Оккупанты хотят через Курахово зайти с тыла на Угледар. Окружать города, чтобы ВСУ отступали - стандартная тактика россиян. Все понимают ситуацию и делают все, чтобы не допустить этого окружения в будущем", - отметил он.

Военный считает, что тяжелый опыт прошлых ошибок уже учитывается на данном направлении, и войска вовремя используют имеющиеся силы и средства, чтобы избежать подобных сценариев в будущем.

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По его словам, возле Новомихайловки продолжаются тяжелые бои. Туда враг отправил больше всего сил, направленных на выравнивание линии фронта. Сейчас кажется, что враг пытается накопить резервы, добавил военный.

"Пока мы не понимаем, в каком направлении будут двигаться россияне. Но сейчас единственным их вариантом является направление Курахово. То есть они хотят выровнять линию и пытаются продвигаться в сторону Георгиевки", - указывает он.

Михаил-Лука Кабусь отметил, что водные преграды являются проблемой для оккупантов. Он добавил, что вообще, россиянам сейчас очень сложно добиваться успеха. То, что они считают своим продвижением, на самом деле стоит им очень много крови, поскольку россияне потеряли значительное количество техники и военнослужащих.

"Поэтому масштабного прорыва здесь не ожидается. Но если враг применит достаточно резервов, как это было на Авдеевском направлении, то, возможно, для нас будут какие-то новые вызовы. Сейчас ситуация стабильная, насколько это возможно, с имеющимися средствами, которые есть у ВСУ", - подчеркнул он.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Угроза наступления РФ - ситуация на фронте

Западное издание The Economist сообщает о возможном начале нового масштабного наступления россиян на позиции Сил обороны Украины летом 2024 года.

Россияне сконцентрировали значительные военные силы, около 100 тысяч военных, на Купянском направлении. Однако пока нет прямой угрозы наступления россиян на Харьков. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ситуация вблизи Авдеевки остается сложной. Российские оккупационные войска безуспешно пытаются прорвать оборону в районе села Семеновка. Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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