РФ выбрала новую цель для наступления: в 3 ОШБр назвали самую горячую точку фронта

Жорин отметил, что россияне на Авдеевском направлении пытаются найти слабое место в украинской обороне и ворваться в Семеновку.

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Россияне бросили основные силы для прорыва в стратегический населенный пункт / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Ситуация вблизи Авдеевки остается сложной. Российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону в районе села Семеновка, однако, пока безрезультатно. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, оккупанты на Авдеевском направлении имеют возможность проводить ротации и привлекать к наступательным операции новые подразделения. Однако, из-за активных действий Силы обороны Украины, россияне потеряли наступательный потенциал.

"Но, эта возможность использовать собственные ресурсы - возможность наличия собственных ресурсов, личного состава и техники, создает условия, при которых врагу удается до сих пор воплощать попытки и попытки по продвижению вперед, в основном в районе населенного пункта Семеновка", - сказал Жорин. видео дня

Он также добавил, что в ходе штурмовых действий российские оккупанты несут значительные потери.

"Орловка им далась ценой нескольких подразделений. Сейчас у них, очевидно, сконцентрировано внимание в районе населенного пункта Семеновка", - подчеркнул военный.

Жорин отмечает, что российские войска пытаются взять Семеновку, ища слабое место в нашей обороне, но пока им это не удается. Кроме того, они ежедневно пытаются штурмовать Бердичи.

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Бои на Авдеевском направлении / Карта: understandingwar

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Бои на Авдеевском направлении - ситуация на фронте

На Авдеевском направлении ситуация остается напряженной. Враг не прекращает попыток продвинуться на запад от оккупированной Авдеевки, используя преимущество в численности. Об этом рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

Российские потери во время наступательных действий на Авдеевском направлении чрезвычайно велики. Об этом сообщил младший сержант батальона БПАК 3 ОШБр Анатолий Никитин.

За последние дни интенсивность штурмовых действий российских войск в районе Авдеевки уменьшилась. Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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