ВСУ уничтожают 'сумасшедшее количество пехоты и техники' под Авдеевкой - Третья штурмовая

В этом районе враг вынужден локализовать атаки, но теряет большое количество техники и пехоты.

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Под Авдеевкой ожесточенные бои / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин сообщил, что Силам обороны Украины удалось снизить динамику наступательных действий российских оккупантов на Авдеевском направлении. В этом районе враг вынужден локализовать атаки, и продолжает терять во время своих штурмов немало личного состава и техники.

"На данный момент на Авдеевском направлении удалось немного снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки", - рассказал он в своем Telegram.

Вместе с тем военный отмечает, что интервенты не прекращают попытки наступления на этом участке фронта.

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"При этом, если мы уже давно привыкли, что им плевать на потери личного состава - то сейчас им уже и на потери техники все равно", - говорит Жорин.

Также он отметил, что каждый день уничтожается "сумасшедшее количество" и пехоты, и техники, но "существенно на планы врага это не влияет".

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Ситуация на Авдеевском направлении: что известно

Напомним, что в России заявили о захвате новых территорий возле Авдеевки. Аналитики Института изучения войны проанализировали информацию о том, что во вторник, 19 марта, россияне заявили о захвате Орловки на Авдеевском направлении, однако не могут этого подтвердить.

Возле Авдеевки появились новые подразделения РФ. Россияне уменьшили натиск на фронте, однако ощущается постоянная разведка и донимание со стороны оккупантов, рассказал командир батальона беспилотников 3-й ОШБр. Россияне имеют новую амуницию и применяют другую тактику ведения боя.

В 3 ОШБр рассказали о потерях РФ возле Авдеевки. Военнослужащий отметил, что россияне продолжают наступление на украинские позиции несмотря на колоссальные потери. После переброски Третьей отдельной штурмовой бригады на Авдеевское направление, потери врага значительно возросли.

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