'За время войны такого не видели': в 3 ОШБр рассказали о потерях РФ возле Авдеевки

Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады отметил, что россияне продолжают наступление на украинские позиции несмотря на колоссальные потери.

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Потери РФ возле Авдеевки настолько велики, что удивляют даже бойцов ВСУ / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупационные войска на Авдеевском направлении несут чрезвычайно большие потери в живой силе и технике. Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал Анатолий Никитин (позывной "Бетон"), младший сержант батальона БпАК, 3 ОШБр.

Отмечается, что за прошедшую неделю подразделения Третьей штурмовой бригады в районе Авдеевки ликвидировали 146 оккупантов, 287 российских военных получили ранения. Кроме того, бойцам удалось уничтожить вражеские беспилотники SuperCam и Ланцет, а также самоходную артиллерийскую установку "Нона-С". Они также повредить два танка Т-80 и БМП-3.

Военный подчеркивает, что все подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады работали на общий результат. Он добавляет, что после переброски Третьей отдельной штурмовой бригады на Авдеевское направление, потери врага значительно возросли.

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"Относительно последней недели, то да - была продуктивная неделя. Противник не останавливается, несмотря на свои потери. Мы впервые (за время войны - ред.) видим такое нивелирование человеческой жизни и ресурсов для достижения своей цели", - отметил военный.

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних дней интенсивность штурмовых действий российских войск в районе Авдеевки уменьшилась, информирует офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Враг проводит перегруппировку и активно осуществляет разведывательную работу на этом направлении боевых действий.

Россия перебрасывает уцелевшие воинские подразделения и технику из Авдеевки на другие направления, что свидетельствует о намерении укрепить другие фронты. По словам заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, на фронте стоит ждать сложных боев.

Военный эксперт Андрей Крамаров считает, что Россия исчерпала свой потенциал на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Вооруженные силы Украины активно усиливают укрепления для проведения эффективной обороны.

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