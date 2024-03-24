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Интенсивность боев в районе Авдеевки уменьшилась: офицер ВСУ назвал причины

Юрий Берендий
24 марта 2024, 12:21
Офицер ВСУ отметил, что россияне не имеют успеха на Авдеевском направлении боевых действий и проводят перегруппировку.
Интенсивность боев в районе Авдеевки уменьшилась: офицер ВСУ назвал причины
Офицер ВСУ рассказал о ходе боев в районе Авдеевки / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В течение последних дней интенсивность штурмовых действий российских войск в районе Авдеевки уменьшилась. Враг проводит перегруппировку и активно осуществляет разведывательную работу на этом направлении боевых действий. Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

"Сказываются их штурмовые действия на этих "мясных штурмах". Успеха они не имеют. И понимают, что очень трудно им это удается. Сейчас увеличилось количество летающих аппаратов различного типа, в том числе разведывательных. Можем сделать вывод, что противник перегруппировывается и ведет разведывательную работу", - сказал военный.

По его словам, российские военные стреляют из артиллерии, совершают сбросы с дронов, применяют дроны-камикадзе.

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Офицер уточнил, что российские оккупационные войска постоянно пополняются и модернизируются. В системах радиоэлектронной борьбы они очень хорошо обеспечены.

На Марьинском направлении, как сказал военнослужащий, количество артиллерийских обстрелов со стороны армии РФ не уменьшается, враг активно применяет КАБы.

На этих направлениях в частности участвуют в боевых действиях мобилизованные из 1 армейского корпуса, войско постоянно пополняется. Кроме того, есть спецназовцы-инструкторы, которые хорошо подготовлены и руководят процессами наступлений и штурмов, добавил Цехоцкий.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Авдеевском направлении появились новые группы оккупационных войск РФ. Россияне используют новую амуницию и применяют другую тактику боевых действий, сообщил командир батальона беспилотников 3-й ОШБр Вадим Мазевич.

Военный эксперт Андрей Крамаров считает, что следующий потенциал России на Авдеевском и Бахмутском направлениях исчерпан. Вооруженные силы Украины активно укрепляют оборонительные укрепления, чтобы удержать врага.

Россия может готовиться к масштабному наступлению летом 2024 года. Для этого она формирует новую крупную военную группировку численностью более 100 тысяч солдат, сообщил летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

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