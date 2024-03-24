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Уничтожили тысячи россиян вместе с техникой: в ВСУ сообщили об успехах на фронте

Юрий Берендий
24 марта 2024, 11:35
Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк отметил, что с 17 по 24 марта 2024 года Силы обороны уничтожили 70 ракет и 238 БПЛА врага.
Уничтожили тысячи россиян вместе с техникой: в ВСУ сообщили об успехах на фронте
В ВСУ обнародовали данные о потерях захватчиков за последнюю неделю / Коллаж Главред, фото: Facebook / Александр Павлюк, 22 отдельная механизированная бригада

За последнюю неделю Силы обороны Украины уничтожили 6010 российских оккупантов и 1169 единиц вооружения и военной техники. Об этом в своем Телеграмм-канале рассказал генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Он отметил, что в течение недели с 17 по 24 марта 2024 года Силами обороны Украины было уничтожено около 6010 военнослужащих РФ.

Также украинские воины нанесли существенные потери в вооружении и военной технике российских войск. В частности было уничтожено:

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  • 86 танков;
  • 161 боевая бронированная машина;
  • 221 артиллерийская система;
  • 1 РСЗО;
  • 3 установки ПВО;
  • 334 единицы автотехники;
  • 55 единиц спецтехники.

Александр Павлюк также отметил, что за последнюю неделю Силы обороны Украины уничтожили 70 вражеских ракет и 238 беспилотных летательных аппаратов.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Война России против Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно атаковали большие десантные корабли российских оккупантов "Ямал" и "Азов". Об этом говорится в сообщении СтратКому ВСУ.

В районе Авдеевки появились новые подразделения оккупантов. Россияне используют новую амуницию и изменили тактику ведения боя. Об этом сообщил командир батальона беспилотников 3-й отдельной стрелковой бригады Вадим Мазевич.

Наступательный потенциал России в районе Авдеевки и Бахмута исчерпан. Вооруженные силы Украины активно строят оборонительные укрепления, чтобы сдержать врага. Об этом заявил офицер резерва Вооруженных сил Украины, военный эксперт Андрей Крамаров.

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