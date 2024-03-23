РФ не остановится на Донбассе: Макрон сделал заявление о новых целях Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал вероятный дальнейший ход боевых действий в Украине.
По его словам, тот, кто думает, что Россия в своих захватнических намерениях остановится на украинских Донбассе и в Крыму, ошибается, сообщает Reuters.
Отвечая на вопрос о комментариях Кремля о том, что РФ считает, что она находится в состоянии войны из-за помощи Запада Украине, президент Франции сказал, что было бы ошибкой думать, что Россия планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.
"Используя этот термин, мы также открываем неопределенность по военным целям РФ", — добавил Макрон.
Отправка войск союзников в Украину - история вопроса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.
Вероятность отправки войск в Украину
Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.
Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.
Другие новости:
- У Франции "нет лимитов": Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину
- Макрон хочет прекратить огонь в Украине на некоторое время: у Путина взбесились
- Как заявления Макрона всколыхнули Кремль
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред