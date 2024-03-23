Наступление РФ иссякло на ключевых направлениях: офицер раскрыл возможности врага

До инаугурации Путина, запланированной на 7 мая, оккупанты еще будут пытаться достичь определенных результатов на фронте, отметил эксперт.

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Оккупанты теряют наступательный потенциал на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Наступательный потенциал России на Авдеевском и Бахмутском направлениях исчерпан. ВСУ активно строят оборонительные укрепления, чтобы сдержать врага. Об этом рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью изданию "Обозреватель".

"Наступательный потенциал врага, который он использовал с начала октября 2023 года до начала марта 2024 года, также исчерпывается. Он исчерпался на ключевых направлениях, например, на Авдеевском, на Бахмутском, и мы начали строить оборонительные укрепления", - отметил Крамаров.

По его словам, до инаугурации Путина, запланированной на 7 мая, оккупанты еще будут пытаться достичь определенных результатов на фронте. Россияне могут заходить в какие-то серые зоны, в небольшие поселки, но это не будут большие штурмы, потому что России надо восстановиться и накопить ресурс.

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Также Крамаров отметил, что на геополитической арене сейчас идет очень активная борьба. Поэтому Россия не зря пытается всеми правдами и неправдами влезть в глобальный саммит мира, который должен состояться в Швейцарии весной.

"Именно поэтому они очень активно пытаются использовать лобби со стороны Китая. Якобы представителем России на этом саммите должен быть Китай, а для нас эту роль на себя хочет взять Франция. Францию в ближайшее время должен посетить представитель КНР. Как я понимаю, основной темой переговоров будет организация мирного процесса в Украине", - добавил он.

Кто такой Андрей Крамаров Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.



В прошлом - сотрудник банковской сферы.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские войска продолжают штурмы на Херсонском, Ореховском направлениях и на левом берегу Днепра. За последние сутки украинские защитники нанесли удары по вражеским позициям и ликвидировали 152 оккупантов и 73 единицы вооружения, а также уничтожили три полевых пункта боеснабжения.

Также пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что враг не прекращает штурмовые действия на юге. Оккупанты продолжают давить на плацдарм в районе Крынок.

Кроме этого, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украина отстает в количестве боеприпасов по сравнению с Россией - соотношение расходов составляет 1 к 7. Однако благодаря инициативам Европейского Союза и других стран-партнеров, ситуация улучшится уже через несколько месяцев.

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