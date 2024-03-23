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РФ не прекращает штурмы на юге: в ВСУ раскрыли масштабные потери оккупантов

Руслана Заклинская
23 марта 2024, 16:29
Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
РФ не прекращает штурмы на юге: в ВСУ раскрыли масштабные потери оккупантов
ВСУ не дают оккупантам прорваться на юге / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Российские войска не прекращают попыток штурмов на Херсонском и Ореховском направлениях, а также на левом берегу реки Днепр. На этих направлениях продолжается ежедневная контрбатарейная борьба. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

По данным Сил обороны, в течение последних суток враг пытался провести четыре штурма в районе Роботино, пять - в районе Старомайорска, и еще один в районе Новодаровки. На левобережье Днепра также зафиксировано две неудачные попытки оккупантов штурмовать позиции Вооруженных сил Украины. Несмотря на это, украинские войска смогли отбить атаки и сохранить свои позиции. Враг понес потери и отошел на исходные позиции.

"Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах", - отметили военные.

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Украинские защитники за сутки ликвидировали 152 оккупанта и 73 единицы вооружения. Кроме того, ВСУ успешно уничтожили три полевых пункта боеснабжения врага.

У оккупантов стало меньше на:

  • 5 танков;
  • 13 орудий;
  • 8 минометов;
  • 37 единиц авто-бронетехники;
  • 2 станции радиолокационной борьбы;
  • 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";
  • 2 камеры видеонаблюдения;
  • 1 комплект антенных систем управления БпЛА;
  • 1 единица военной инженерной техники;
  • 1 аэрофотостанция;
  • 1 лодка.

"Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по содержанию и укреплению плацдармов", - добавили в Силах обороны.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары и применяют большое количество ударных БПЛА различных типов.

"Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - указали в сообщении.

Что такое Силы обороны и безопасности Украины?

Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что враг не прекращает штурмовые действия на юге. Оккупанты продолжают давить на плацдарм в районе Крынок.

Также заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украина отстает в количестве боеприпасов по сравнению с Россией - соотношение расходов составляет 1 к 7. Однако благодаря инициативам Европейского Союза и других стран-партнеров, ситуация улучшится уже через несколько месяцев.

Кроме этого, майор национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный отметил, что снарядный голод на фронте постепенно растет. Для оборонительных действий их пока хватает, однако для тактических действий, наступления или отражения определенных позиций снарядов не хватает.

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