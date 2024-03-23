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"Путин использует каждую минуту для ударов по Украине": в Белом доме сделали важное заявление

Алёна Воронина
23 марта 2024, 09:24
За каждый день задержек с предоставлением помощи украинцы платят собственной кровью, подчеркнул советник Белого дома.
Ракетный удар по Украине, Джон Кирби
Путин использует каждую минуту для ударов по Украине, отметил Кирби/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области, скрин

В Белом доме осудили ракетную атаку по Украине, которая произошла в ночь на 22 марта, и подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин пытается использовать каждую минуту для ударов по Украине.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ. Он подчеркнул, что очень важно продолжать предоставлять помощь украинцам, чтобы они могли защищаться от атак страны-агрессора России.

"Это еще раз демонстрирует, насколько важное значение имеет необходимость продолжать обеспечение Украины системами ПВО, ракетами-перехватчиками и инструментами, необходимыми для защиты людей и инфраструктуры", – заявил Кирби.

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Советник Белого дома отметил, что российский диктатор Владимир Путин "не сидит сложа руки", пока Украина остается без помощи от партнеров. Кирби призвал Палату представителей как можно скорее принять законопроект с дополнительным финансированием на нужды нацбезопасности, чтобы предоставить Украине вооружение, которое является для нее жизненно важным.

"Он (Путин – ред.) использует для своих смертоносных намерений каждую доступную ему минуту, в то время как наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, и мы тоже не должны... Как мы увидели только за последние два дня, каждый день задержек в Палате – это еще один день, за который украинцы должны платить собственной кровью", – отметил Кирби.

Кто такой Джон Кирби

Джон Кирби - контрадмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресссекретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Атака по энергосистеме Украины в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

ДнепроГЭС - что о ней известно

Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия.

Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.
В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.
В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена.

Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ночью выпустила 60 "Шахедов" и 90 ракет различных типов. В Воздушных силах рассказали, что силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151 – сбито 55 "Шахедов" и 37 ракет. Отмечается, что в ночь на 22 марта российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

В МВД рассказали, что есть погибшие и без вести пропавшие. Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая и другие области.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины – в ISW назвали цель оккупантов. Российские захватчики пытаются использовать в свою пользу то, что из-за задержки с помощью от западных партнеров Украина не может укрепить свое ПВО.

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