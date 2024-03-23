РФ ночью атаковала Украину 4 ракетами и 34 дронами: сбить удалось не все

Захватчики запустили 4 ракеты С-300 по одной из областей, а также более трех десятков дронов, которые пришлось сбивать в пределах пяти областей.

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РФ ночью атаковала Украину 4 ракетами и 34 дронами/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Telegram

Российские оккупанты в ночь на субботу, 23 марта, совершили новую атаку по Украине, запустив ракеты и дроны.

Ракетами С-300 захватчики ударили по Донецкой области. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"В ночь на 23 марта 2024 года противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донецкой области) и 34-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков Курская обл. – рф, мыс Чауда – Крым)", – рассказал Олещук. видео дня

Он отметил, что противовоздушной обороне удалось уничтожить 31 дрон в пределах пяти областей Украины.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил уничтожен 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", – отметил Олещук.

Сколько дронов удалось сбить ночью/ Telegram Олещук

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атака по энергосистеме Украины в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ночью выпустила 60 "Шахедов" и 90 ракет различных типов. В Воздушных силах рассказали, что силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151 – сбито 55 "Шахедов" и 37 ракет. Отмечается, что в ночь на 22 марта российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

В МВД рассказали, что есть погибшие и без вести пропавшие. Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая и другие области.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины – в ISW назвали цель оккупантов. Российские захватчики пытаются использовать в свою пользу то, что из-за задержки с помощью от западных партнеров Украина не может укрепить свое ПВО.

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