Украина ускоренно усиливает оборону на фронте: в разведке Британии назвали причину

После расширения Украиной своих оборонительных линий, российская оккупационная армия потеряет способность продвигаться вперед.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-uskorenno-usilivaet-oboronu-na-fronte-v-razvedke-britanii-nazvali-prichinu-10548818.html Ссылка скопирована

Украина ускоренно усиливает оборону на фронте/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины ускорили усиление оборонительных линий. Украинские военные начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.

Об этом говорится в обзоре британского Минобороны за 10 марта. Отмечается, что украинские оборонительные позиции включают противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты.

видео дня

В британском оборонном ведомстве отметили, что после того, как Украина расширит оборонительные линии, российская оккупационная армия потеряет способность продвигаться вперед или использовать свои тактические преимущества в рамках нынешних наступательных операций.

"Создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнурительном характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – отмечается в обзоре.

Что такое "зубы дракона"? Противотанковые надолбы или зубы дракона – это фортификационная деревянная, бетонная конструкция или гранитная глыба, зарытая в землю рядами. Предназначена для помехи продвижению танковых подразделений противника. Малые противотанковые надолбы должны поднимать или повреждать днище танка и могут быть замаскированы. Большие противотанковые надолбы должны своим размером усложнять расчистку проходов. Часто сочетаются с минными полями и проволочными заграждениями, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом. Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что враг продолжает давить и осуществлять штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клищеевки, однако несет отпор и потери. Весь оттенок Бахмутского фронта сейчас в огне.

Напомним, экс-командир "Айдара" отметил, что в 2024 году Украина изменит ход войны и назвал два важных условия. Сегодня наши Силы обороны, учитывая имеющиеся ресурсы, делают просто невозможное, считает Евгений Дикий.

Также ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал идею Макрона относительно войск Запада в Украине. Такое заявление Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что должна понимать вся Европа, говорит Кулеба.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.