Украина ускоренно усиливает оборону на фронте: в разведке Британии назвали причину

Силы обороны Украины ускорили усиление оборонительных линий. Украинские военные начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.
Об этом говорится в обзоре британского Минобороны за 10 марта. Отмечается, что украинские оборонительные позиции включают противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты.
В британском оборонном ведомстве отметили, что после того, как Украина расширит оборонительные линии, российская оккупационная армия потеряет способность продвигаться вперед или использовать свои тактические преимущества в рамках нынешних наступательных операций.
"Создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнурительном характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – отмечается в обзоре.
Что такое "зубы дракона"?
Противотанковые надолбы или зубы дракона – это фортификационная деревянная, бетонная конструкция или гранитная глыба, зарытая в землю рядами. Предназначена для помехи продвижению танковых подразделений противника. Малые противотанковые надолбы должны поднимать или повреждать днище танка и могут быть замаскированы. Большие противотанковые надолбы должны своим размером усложнять расчистку проходов. Часто сочетаются с минными полями и проволочными заграждениями, пишет Википедия.
Война в Украине
Ранее сообщалось, что россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом. Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что враг продолжает давить и осуществлять штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клищеевки, однако несет отпор и потери. Весь оттенок Бахмутского фронта сейчас в огне.
Напомним, экс-командир "Айдара" отметил, что в 2024 году Украина изменит ход войны и назвал два важных условия. Сегодня наши Силы обороны, учитывая имеющиеся ресурсы, делают просто невозможное, считает Евгений Дикий.
Также ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал идею Макрона относительно войск Запада в Украине. Такое заявление Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что должна понимать вся Европа, говорит Кулеба.
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