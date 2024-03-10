В 2024 году Украина изменит ход войны: экс-командир 'Айдара' назвал два важных условия

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Украина может перейти к наступательным действиям по всей линии фронта, если Силы обороны будут иметь достаточное количество боеприпасов и пополнение личным составом.
"У нас откроется окно возможностей на фронте через 1-1,5 месяца. Впрочем, у нас было две критические проблемы на фронте - дефицит боеприпасов и личного состава. Нашим военным очень не хватало боеприпасов крупных калибров. Эта проблема уже почти решена, поскольку боеприпасы уже поехали на фронт. И это уже можно наблюдать непосредственно на фронте. Артиллерия снова заработала и ожила", - рассказал Дикий в эфире телеканала "Еспресо".
По словам Дикого, в условиях ограниченных ресурсов Силы обороны делают просто невозможное, сдерживая противника
"Вторая ключевая проблема - дефицит личного состава в ВСУ. Эта проблема, к сожалению, никуда не делась. Командующий Сухопутными войсками генерал Павлюк прав, когда говорит, что у нас есть возможность и необходимость переходить к наступательным действиям. Впрочем, армия воюет теми, кто уже вступил в ряды ВСУ. Сегодня наши Силы обороны, учитывая имеющиеся ресурсы, делают просто невозможное. Они сдерживают превосходящие силы противника. Мы же здесь в тылу делаем недостаточно. Поскольку пополнение личного состава ВСУ зависит от нас", - добавил он.
Кто такой Евгений Дикий
Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что в Силах обороны рассказали, что бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины. Российские оккупанты наносят удары по позициям ВСУ в районе Крынок Херсонской области из артиллерии и минометов. На юге ведется контрбатарейная борьба.
Стало известно, что Россия штурмует стратегический город. На фронте ощущается нехватка снарядов, поэтому украинские военные наносят точные точечные удары, рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады. В ВСУ раскрыли возможности врага.
Генерал Александр Тарнавский раскрыл большие потери оккупантов на востоке. По данным украинского военачальника, за сутки противник нанес 29 авиаударов, 4 ракетных удара, 98 ударов дронами-камикадзе, и совершил 1056 обстрелов.
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