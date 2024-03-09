Перелом в войне может быть до лета: эксперт предупредил об опасном сценарии

Войска страны-агрессора России могут угрожать продвинуться к Краматорску и Славянску Донецкой области, рассказала военный эксперт Дара Массикот.

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Украине нужно менять стратегию и получить помощь от Запада - эксперт / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Положение Украины на фронте будет ухудшаться, если Запад не решит вопрос с военной помощью. Российские оккупанты, несмотря на слабость своих позиций, смогут продвигаться. Враг может угрожать продвижением к Краматорску и Славянску Донецкой области и давлением в Запорожской области.

В материале Foreign Affairs военный эксперт Дара Массикот из Фонда Карнеги опубликовала свой прогноз о дальнейшем развитии ситуации на поле боя.

Перелом в войне может быть до лета

Массикот полагает, что положение ВСУ будет ухудшаться – заканчиваются деньги и боеприпасы. Россия, наоборот, мобилизовала экономику и налаживает поставки снарядов. Оккупанты все еще опасны.

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Возможно, наступательные действия россиян затянутся до лета текущего года.

"Без увеличения военной помощи Запада и серьезных изменений в стратегии Киева положение Украины на поле боя будет продолжать ухудшаться, пока не достигнет переломной точки, возможно, до этого лета", - полагает Массикот.

Россия будет угрожать Краматорску и Славянск

Как полагает эксперт, российские войска могут продвинуться к Покровску Донецкой области и будет угрожать Краматорску и Славянску. Также может усилиться давление в районе Орехово Запорожской области..

"Долгосрочная слабость российской армии не будет иметь значения, если Украина не будет поддержана в этом году. Если Запад, в частности США, не хочет, чтобы линия фронта в Украине продолжала изгибаться или ломаться, он должен срочно одобрить помощь. И если Киев хочет продолжить свои усилия, ему придется сделать трудный выбор относительно того, как создать больше рабочей силы. Время уходит", - подчеркнула Дара Массикот.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский назвал оружие перелома на поле боя. По его словам, если ВСУ получат дальнобойные вооружения, такие как Taurus, российские оккупанты могут отвести свои войска на суше, как на море.

Британия предложила Германию "ракетную сделку": глава британского МИД Дэвид Кэмерон предложил отправить Украине дальнобойные Storm Shadow, а взамен получить от Берлина ракеты Taurus. Дипломат призвал усиливать сотрудничество с ФРГ.

У Зеленского назвали России условия переговоров – советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украине нужно справедливое завершение войны. Представителям Москвы пока нет места на саммите мира.

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