УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Taurus в обмен на Storm Shadow для Украины: Британия предложила "ракетную сделку"

Андрей Ганчук
9 марта 2024, 14:07
Великобритания готова к тесному сотрудничеству с Германией для того, чтобы помочь Украине, сказал министр иностранных дел Дэвид Кэмерон журналистам.
Taurus, Storm Shadow
Британия готова поставить Украине Storm Shadow, а взамен от Германии получить Taurus - Кэмерон / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, twitter.com/apmassaro3

Великобритания допускает кольцевой обмен ракетами с Германией с целью помощи Украине. В частности, Лондон может отправить Украине Storm Shadow, а взаимен получить от Берлина Taurus. Нужно усиливать сотрудничество, чтобы оказать поддержку Киеву. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

В интервью Süddeutsche Zeitung он рассказал о том, что Лондон готов к "сделке" с Германией по дальнобойным ракетам.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем", - объяснил дипломат.

видео дня

При этом он отверг опасения, согласно которым передача крылатых ракет может привести к эскалации войны.

Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.

"Совершенно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не способствует эскалации", - добавил министр и подчеркнул, что Британия доверяет Украине.

Ракета Taurus
Кратко о Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Ракеты Taurus для Украины

Канцлер ФРГ Шольц выступил против поставок ракет Taurus Украине. Глава немецкого правительства опасается, что такое решение может втянуть Германию в войну в РФ.

Также Шольц опасается удара ракетой Taurus по Москве. При этом канцлер акцентировал внимание на том, что Берлин поставляет Киеву больше вооружений, чем другие страны.

Taurus – лучшие для сноса Крымского моста, отметил исследователь войны сэр Лоуренс Фридман. Согласно его оценкам, Германия ждет, пока США передадут Украине ATACMS и уже после этого могут дать Taurus.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Великобритании Джеймс Кэмерон война России и Украины Ракеты Storm Shadow Ракеты Taurus
Реклама

Главное за день

Taurus в обмен на Storm Shadow для Украины: Британия предложила "ракетную сделку"

Taurus в обмен на Storm Shadow для Украины: Британия предложила "ракетную сделку"

14:07 Мир
У Зеленского назвали России условия переговоров

У Зеленского назвали России условия переговоров

12:04 Политика
Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

10:50 Мир
Все главные новости

Популярное

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя 9882

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление 2903

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW 2843

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза 1513

Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза

Последние новости

14:07

Taurus в обмен на Storm Shadow для Украины: Британия предложила "ракетную сделку"

13:36

Демобилизованных срочников снова мобилизуют: когда это произойдет

13:35

"Была настолько маленькая и уродливая": Астафьева рассказала как комплексовала из-за фигурыВидео

12:46

Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком

12:36

Церковный праздник 10 марта: за какую работу нельзя браться в этот день

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:22

Можно ли кошке лежать на батарее: ответ удивит всех владельцев пушистых

12:04

В Украине будут иначе назначать пенсии по-новому: у кого не выйдет их получить

12:04

У Зеленского назвали России условия переговоров

11:44

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

Реклама
10:50

Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

10:32

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость

10:29

Усилили атаки и пошли в наступление: оккупанты хотят прорваться на Донетчине

10:22

"Девочки приходили в мою квартиру": судья Мастер Шеф рассказала об изменах мужчиныВидео

09:44

Войска стран Запада в Украине: у Зеленского сделали заявление

09:32

Гитлеровская Германия станет бледной тенью путинизмамнение

09:23

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

08:47

Голосование в апреле и активы РФ: СМИ раскрыли план помощи Украине от республиканцев

08:30

Навальный – не последняя жертва режима Путина: астролог сказал, кому нужно опасаться за жизнь

08:01

Десятки БпЛА атаковали Россию: дроны ударили по стратегическому заводу РФ

07:35

Нужно найти странное яблоко за 7 секунд: не каждому удастся разгадать загадку

Реклама
06:14

Система образования в Украине: как хвост крутит собакоймнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти оленя за 7 секунд

05:30

Враг нацелился на 4 населенных пункта: куда перебрасывает войска РФ

04:35

Как сбросить геолокацию с телефона на телефон: 2 самых простых варианта

04:10

Точно не для красоты: почему окна для самолетов делают с маленькими отверстиями

03:00

В обнимку с Потапом: Настя Каменских показала фото с тура по Украине

02:24

Как отчистить диван с тканевой обивкой: пятна мгновенно исчезнут

01:30

Единственный шанс выиграть войну: что поможет Украине победить – полковник США

08 марта, пятница
23:53

РФ обстреляла Донецкую область и Херсон: 7 человек пострадали, среди них ребенок

23:38

Франция готовится воевать в Европе: в Politico раскрыли детали и назвали врага

23:10

"Никому не удалось": Зеленский рассчитывает на Эрдогана в освобождении крымских татар

23:08

США и другие страны просят граждан уехать из РФ: в Москве могут произойти теракты

22:32

Боеприпасы поступят на поле боя: у Зеленского раскрыли планы по дальнейшей войне

21:50

"Не является чем-то немыслимым": Польша поддержала идею Макрона о войсках в Украине

21:46

Эрдоган хочет усадить Зеленского за стол с Путиным: пойдет ли президент на это

21:10

В разы вкуснее, чем "Цезарь": готовим простой салат "Шаурма"

20:58

Украина будет уничтожать корабли и самолеты РФ: Данилов объявил сюрпризы для Путина

20:20

Россия "не агрессор": в Словакии выдали шокирующее заявление о войне в Украине

19:45

Страх провоцирует агрессорамнение

19:36

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Реклама
19:21

РФ сохраняет инициативу: в разведке Эстонии раскрыли тревожную тенденцию на фронте

19:10

Лунный календарь на 9 марта: стоит ли менять прическу в этот день

19:06

Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

18:30

"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

18:29

"Потому что Путин": русская чемпионка призвала плюнуть на тех, кто не пускает РФ на Олимпиаду

18:17

"Я также рискую": Зеленский назвал количество попыток Путина его убить

17:53

"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

17:50

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

17:49

Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

17:27

В Украину ворвалась почти 7-балльная магнитная буря: бушевать будет почти неделю

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять