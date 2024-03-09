Taurus в обмен на Storm Shadow для Украины: Британия предложила "ракетную сделку"

Великобритания готова к тесному сотрудничеству с Германией для того, чтобы помочь Украине, сказал министр иностранных дел Дэвид Кэмерон журналистам.

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Британия готова поставить Украине Storm Shadow, а взамен от Германии получить Taurus - Кэмерон / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, twitter.com/apmassaro3

Великобритания допускает кольцевой обмен ракетами с Германией с целью помощи Украине. В частности, Лондон может отправить Украине Storm Shadow, а взаимен получить от Берлина Taurus. Нужно усиливать сотрудничество, чтобы оказать поддержку Киеву. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

В интервью Süddeutsche Zeitung он рассказал о том, что Лондон готов к "сделке" с Германией по дальнобойным ракетам.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем", - объяснил дипломат. видео дня

При этом он отверг опасения, согласно которым передача крылатых ракет может привести к эскалации войны.

Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.

"Совершенно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не способствует эскалации", - добавил министр и подчеркнул, что Британия доверяет Украине.

Кратко о Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Ракеты Taurus для Украины

Канцлер ФРГ Шольц выступил против поставок ракет Taurus Украине. Глава немецкого правительства опасается, что такое решение может втянуть Германию в войну в РФ.

Также Шольц опасается удара ракетой Taurus по Москве. При этом канцлер акцентировал внимание на том, что Берлин поставляет Киеву больше вооружений, чем другие страны.

Taurus – лучшие для сноса Крымского моста, отметил исследователь войны сэр Лоуренс Фридман. Согласно его оценкам, Германия ждет, пока США передадут Украине ATACMS и уже после этого могут дать Taurus.

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