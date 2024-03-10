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"Это все знают, но боятся сказать": Кулеба об идее Макрона относительно войск Запада в Украине

Алёна Воронина
10 марта 2024, 11:48
Такое заявление Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что должна понимать вся Европа, говорит Кулеба.
Дмитрий Кулеба, Эммануэль Макрон
Кулеба отреагировал на идею Макрона о войсках Запада в Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности размещения западных войск в Украине не стало неожиданностью для нашего государства. На самом деле такой месседж от Макрона - это то, что все знают, но боятся сказать.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ELTA, которое цитирует Delfi. Глава МИД Украины отмечает, что дискуссия, вызванная идеей Макрона, сэкономит время Европе.

"Стало ли это сообщение президента Макрона для нас неожиданностью? Нет. Создается впечатление, что Париж – первая европейская столица, которая публично признает очевидное. Другие столицы обеспокоены и недовольны этим фактом. Это тоже очевидно. Но дискуссия, спровоцированная этим сообщением из Парижа, сэкономит много времени Европе на осознание того, что нужно сделать больше. Не только для Украины, но и для Европы", – отметил Кулеба.

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Министр иностранных дел Украины отметил, что во многих странах Европы до сих пор нет понимания, что помощь Украине является не благотворительностью, а спасением жизней собственных граждан. Также помощь Украине экономит Европе средства, ведь если бы не наше государство, европейским странам пришлось бы использовать очень много средств на защиту от страны-агрессора России.

"Этот месседж от Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, по моему мнению, должен понимать каждый разумный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе", – подчеркнул Кулеба.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Ранее сообщалось, что Макрон высказался относительно отправки войск союзников в Украину. Комментируя свое выступление на встрече с представителями более двадцати государств в Париже с тезисом о возможности отправки войск союзников в Украину, президент Франции акцентировал внимание на том, что "ничто нельзя исключать".

Также позже Макрон призвал союзников не быть "трусами" относительно войны в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Прагу во вторник, 5 марта, заявил, что союзникам Украины пришло время активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.

После этого Макрон назвал условие ввода войск. Отправка западных войск в Украину будет возможна, если российские оккупанты прорвутся в сторону Киева или Одессы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность размещения в Украине войск союзников. По его словам, дискуссия о потенциальном размещении в будущем западных войск в Украине свидетельствует о том, что консервативная Европа осознает риски войны при условии победы в войне диктатора Владимира Путина.

Позже Польша поддержала идею Макрона о войсках в Украине. Коалицию западных войск вполне можно разместить в Украине, такие случаи уже были, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

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война в Украине вторжение России Дмитрий Кулеба
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