'Не является чем-то немыслимым': Польша поддержала идею Макрона о войсках в Украине

Коалицию западных войск вполне можно разместить в Украине, такие случаи уже были, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

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Западные войска в Украине заставят Россию задуматься - МИД Польши / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вопрос, поднятый президентом Франции Эммануэлем Макроном, относительно присутствия западных войск в Украине, полезен для воздействия на Россию. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил на конференции в польском Сейме, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.

По его словам, подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.

"Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для прессы, это создание правовой базы", - отметил глава МИД. видео дня

Сикорский подчеркнул, что "коалиция государств-членов ООН здесь для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым". Политик убежден, что французская идея является полезной, поскольку может дать возможность российскому президенту тщательно обдумать свои действия, а не предполагать, что Запад не будет принимать никаких мер.

"Вот почему я ценю французскую инициативу последних дней. Потому что, по моему мнению, она имеет хорошее намерение, а именно - чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и поэтому мог планировать свои сценарии", - подчеркнул Сикорский.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

Напомним, на украинском саммите в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но отметил, что пока нет консенсуса по этому вопросу. Слова президента объяснил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Кроме этого, после критики правительства относительно предложения Макрона, президент заявил, что каждое его слово на эту тему является тщательно продуманным. Он назвал возможность отправки войск в Украину как "хорошо обдуманную" и "взвешенную".

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что размещение войск союзников в Украине, которое обсуждается, свидетельствует об осознании Европой рисков войны с Путиным.

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