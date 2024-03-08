УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Не является чем-то немыслимым": Польша поддержала идею Макрона о войсках в Украине

Руслана Заклинская
8 марта 2024, 21:50обновлено 8 марта, 22:20
Коалицию западных войск вполне можно разместить в Украине, такие случаи уже были, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
'Не является чем-то немыслимым': Польша поддержала идею Макрона о войсках в Украине
Западные войска в Украине заставят Россию задуматься - МИД Польши / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вопрос, поднятый президентом Франции Эммануэлем Макроном, относительно присутствия западных войск в Украине, полезен для воздействия на Россию. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил на конференции в польском Сейме, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.

По его словам, подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.

"Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для прессы, это создание правовой базы", - отметил глава МИД.

видео дня

Сикорский подчеркнул, что "коалиция государств-членов ООН здесь для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым". Политик убежден, что французская идея является полезной, поскольку может дать возможность российскому президенту тщательно обдумать свои действия, а не предполагать, что Запад не будет принимать никаких мер.

"Вот почему я ценю французскую инициативу последних дней. Потому что, по моему мнению, она имеет хорошее намерение, а именно - чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и поэтому мог планировать свои сценарии", - подчеркнул Сикорский.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

Напомним, на украинском саммите в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но отметил, что пока нет консенсуса по этому вопросу. Слова президента объяснил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Кроме этого, после критики правительства относительно предложения Макрона, президент заявил, что каждое его слово на эту тему является тщательно продуманным. Он назвал возможность отправки войск в Украину как "хорошо обдуманную" и "взвешенную".

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что размещение войск союзников в Украине, которое обсуждается, свидетельствует об осознании Европой рисков войны с Путиным.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сикорский МИД Польши Польша Эммануэль Макрон война России и Украины
Реклама

Главное за день

Эрдоган хочет усадить Зеленского за стол с Путиным: пойдет ли президент на это

Эрдоган хочет усадить Зеленского за стол с Путиным: пойдет ли президент на это

21:46 Политика
Украина будет уничтожать корабли и самолеты РФ: Данилов объявил сюрпризы для Путина

Украина будет уничтожать корабли и самолеты РФ: Данилов объявил сюрпризы для Путина

20:58 Политика
Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

19:36 Политика
Все главные новости

Популярное

РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке 4879

РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя 3415

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео 2851

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео

Прекрасно проведем время : Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой 2663

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

Последние новости

22:32

Боеприпасы поступят на поле боя: у Зеленского раскрыли планы по дальнейшей войне

21:50

"Не является чем-то немыслимым": Польша поддержала идею Макрона о войсках в Украине

21:46

Эрдоган хочет усадить Зеленского за стол с Путиным: пойдет ли президент на это

21:10

В разы вкуснее, чем "Цезарь": готовим простой салат "Шаурма"

20:58

Украина будет уничтожать корабли и самолеты РФ: Данилов объявил сюрпризы для Путина

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:20

Россия "не агрессор": в Словакии выдали шокирующее заявление о войне в Украине

19:45

Страх провоцирует агрессорамнение

19:36

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

19:21

РФ сохраняет инициативу: в разведке Эстонии раскрыли тревожную тенденцию на фронте

Реклама
19:10

Лунный календарь на 9 марта: стоит ли менять прическу в этот день

19:06

Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

18:30

"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

18:29

"Потому что Путин": русская чемпионка призвала плюнуть на тех, кто не пускает РФ на Олимпиаду

18:17

"Я также рискую": Зеленский назвал количество попыток Путина его убить

17:53

"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

17:50

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

17:49

Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

17:27

В Украину ворвалась почти 7-балльная магнитная буря: бушевать будет почти неделю

17:27

Россия штурмует стратегический город: в ВСУ раскрыли возможности врага

17:22

Что нужно, чтобы закалить характер: как это сделать

Реклама
17:13

У РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке – Forbes

17:03

За что стыдно и как реагирует на хейт звезда "Папика" и "Если честно" Дарья Петрожицкая

16:33

Зеленский – об атаке РФ на Одессу во время его визита: ракета ударила в 300-400 метрах

16:24

Можно выдохнуть: в Украине падает в цене популярный овощ

16:22

Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза

16:20

"На руку Путину": Зеленский назвал серьезные риски замораживания войны для Украины

15:55

Что нужно сделать 9 марта, чтобы не навлечь беду: важные приметы и запреты

15:54

Удары на 150 километров: ВСУ начали дальнобойную охоту на самолеты РФ

15:42

Дочь путинистки Егоровой расплакалась, рассказывая о родных в оккупации на Херсонщине

15:26

Клевая девчонка: Галкин показал счастливую Пугачеву в шортиках

15:25

Украинские активисты-антикоррупционеры виноваты, что Запад не дает Украине оружие – СупрунВидео

15:21

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление

15:16

Когда День матери в Украине 2024: дата и история праздника

15:05

Нужно иметь "зрение орла", чтобы найти 2 потерянных предмета: сложная оптическая иллюзия

15:05

Вы - другие: Андриенко рассказал, как разочарованная в РФ Заворотнюк рыдала у него на плечеВидео

14:38

"Бой века": Фьюри сделал громкое заявление перед большой "дракой" с Усиком

14:33

Тайные отношения, скандал с клипом в церкви и разрыв: все о романе Жадана и СоловийВидео

14:22

Новолуние 10 марта: жизнь 3 знаков зодиака перевернется с ног на голову

14:19

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

14:18

В Киеве обнаружили очередной мошеннический call-центр, его работники избили журналистов

Реклама
13:46

Служащий в ВСУ ведущий Орест Дрималовский показал свой обед на полигоне

13:45

Сотни штурмовиков "покрошили" вместе с техникой: у РФ крупные потери на востоке

13:44

Когда можно есть после тренировки: тренер рассказала о самых больших ошибкахВидео

13:36

Устраните накипь в стиральной машине с помощью обычного кухонного ингредиента

13:27

"Представляет угрозу": балерину лишили литовского гражданства за "симпатии к Путину"

13:24

Когда в Украине заработает новый закон о мобилизации: в Раде дали ответ

12:57

Жители Украины обязаны заплатить налоги: за что и сколько нужно отдать государству

12:47

"Проклял ту страну": Андриенко с потрохами "сдал" Цекало

12:44

В Украине ограничат переводы по картам: кого коснутся изменения

12:32

"Правильно сделали": путинистку Бузову грохнули головой прямо на сцене

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять