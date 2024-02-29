"Каждое слово взвешенное": Макрон сделал новое заявление об отправке войск

Президент Франции заявил, что его заявление является хорошо обдуманным и взвешенным.

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Макрон прокомментировал свое заявление об отправке войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента, depositphotos.com/ua

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление, в котором отметил, что он не исключает отправку войск в Украину. Он назвал это заявление о потенциальном вводе сухопутных войск "хорошо обдуманным" и "взвешенным". Об этом сообщает BFMTV.

"Это достаточно серьезные темы. Каждое слово, которое я говорю по этому поводу, взвешено, обдумано и измерено", - сказал Макрон.

В то же время он отказался давать какие-либо "геополитические комментарии". Такое решение он объяснил тем, что сейчас "не место" для подобных тем, так как он приехал на открытие Олимпийской деревни Парижских игр в Сен-Дени.

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Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Заявления про отправку войск в Украину

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку западных войск в Украину в будущем нельзя "исключать". Об этом он сказал после завершения конференции по поддержке Украины, которая 26 февраля состоялась в Париже.

При этом, слова президента объяснил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн. Министр прокомментировал заявление Макрона и добавил, что войска отправленные в Украины могут выполнять определенные нужды, однако есть нюанс - они не могут касаться фронта.

При этом, российский диктатор Владимир Путин в который раз решил побряцать ядерным оружием ‒ теперь он, выступая с посланием Федеральному собранию, пригрозил странам Запада ракетным ударом, если те захотят разместить войска в Украине.

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