США массово перебрасывают войска в Европу: полковник ВСУ назвал главную цель

Военный эксперт отметил, что США проводят мероприятия по передислокации своих систем управления войсками и боеприпасов ближе к локальным точкам конфликтов.

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США массово перебрасывают войска в зону локальных конфликтов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В агентстве АР сообщили, что США проводят переформатирование своих войск и готовятся к крупномасштабным операциям. Однако, вероятно, США не планируют осуществлять никаких военных действий в Украине. Однако, они действительно усиливают свое присутствие в Европе. Об этом в интервью Главреду отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, наблюдается переформатирование систем управления, перемещение военной техники и боеприпасов, пополнение запасов для конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

"Также США совместно с Германией, Францией и Великобританией усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке. Там увеличивается контингент армий западных стран. Укрепляются американцы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон усиливает сотрудничество в военной сфере с Южной Кореей, Японией и Тайванем", - добавил Свитан.

Военный эксперт указывает на то, что Соединенные Штаты проводят работу по переброске своих систем управления, войск и боеприпасов ближе к локальным точкам конфликтов.

"Пентагон отреагировал на угрозы, и военный маховик закрутился: теперь американцы усиливаются в трех важнейших регионах - в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - резюмировал Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана Главреду:

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

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В Иордании беспилотники атаковали американскую базу у границы с Сирией. В результате этой атаки погибли трое военных США, еще более 25 были ранены. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

После гибели америсанских военных президент США Джо Байден заявил о намерении ответить на удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

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