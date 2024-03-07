США массово перебрасывают войска в Европу: полковник ВСУ назвал главную цель

В агентстве АР сообщили, что США проводят переформатирование своих войск и готовятся к крупномасштабным операциям. Однако, вероятно, США не планируют осуществлять никаких военных действий в Украине. Однако, они действительно усиливают свое присутствие в Европе. Об этом в интервью Главреду отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
По его словам, наблюдается переформатирование систем управления, перемещение военной техники и боеприпасов, пополнение запасов для конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.
"Также США совместно с Германией, Францией и Великобританией усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке. Там увеличивается контингент армий западных стран. Укрепляются американцы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон усиливает сотрудничество в военной сфере с Южной Кореей, Японией и Тайванем", - добавил Свитан.
Военный эксперт указывает на то, что Соединенные Штаты проводят работу по переброске своих систем управления, войск и боеприпасов ближе к локальным точкам конфликтов.
"Пентагон отреагировал на угрозы, и военный маховик закрутился: теперь американцы усиливаются в трех важнейших регионах - в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - резюмировал Свитан.
Смотрите видео - интервью Романа Свитана Главреду:
Кто такой Роман Свитан
Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Ночью на 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания осуществили удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Взрывы прогремели в Ходейде, Таиси и Сааде. Эту информацию официально подтвердили глава Белого дома Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
В Иордании беспилотники атаковали американскую базу у границы с Сирией. В результате этой атаки погибли трое военных США, еще более 25 были ранены. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
После гибели америсанских военных президент США Джо Байден заявил о намерении ответить на удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
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