Есть погибшие, много раненых: беспилотники атаковали базу США в Иордании - Байден

Президент США обвинил "радикальные группы боевиков, которых поддерживает Иран".

https://glavred.info/world/ye-zagibli-bagato-poranenih-bezpilotniki-atakuvali-bazu-ssha-v-yordaniji-bayden-10536905.html Ссылка скопирована

В Иордании беспилотник атаковал американскую базу / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Белый дом

В Иордании беспилотники атаковали американскую базу вблизи границы с Сирией. В результате этого погибли трое военных США, еще более 25 были ранены. Об этом заявил президент США Джо Байден и Центральное командование США, сообщает BBC.

Байден убежден, что американскую базу атаковали "радикальные группы боевиков, которых поддерживает Иран".

"Хотя мы все еще собираем факты этой атаки, мы знаем, что она была осуществлена радикальными группами боевиков, которых поддерживает Иран, которые действуют в Сирии и Ираке. Не сомневайтесь - мы привлечем всех виновных к ответственности во время и способом, который сами выберем", - сказал Байден. видео дня

Этот случай стал первой гибелью американских военных на Ближнем Востоке после нападения ХАМАСа на Израиль.

"Трое американских военнослужащих, которых мы потеряли, были патриотами в самом высоком смысле", - добавил Байден.

Имена погибших и раненых пока не разглашают.

Удары США и Великобритании по Йемену

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Удары произошли в Ходейде, Таисе и Сааде. Джо Байден и Риши Сунак официально подтвердили эту информацию.

Поддерживаемые Ираном хуситы начали преследование коммерческих судов после начала Израилем воздушно-наземной кампании в Секторе Газа. Повстанцы пообещали не останавливаться в атаках до прекращения действий Израиля.

Помимо этого, одной из причин операции США были хуситские атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, которую ранее контролировали американцы. Иран и Россия также играли активную роль, поддерживая хуситов и провоцируя нападения на торговые маршруты и американские корабли в Красном море.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.