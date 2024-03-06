Угроза для 5 городов: РФ бросила резервы на новые направления - офицер ВСУ

По словам военного, цель россиян заключается в захвате логистических узлов на территории Донецкой области.

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Россияне бросили дополнительные силы на новые направления для наступления / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

На Бахмутском направлении увеличилось количество применения вражеской артиллерии. Основная задача врага на этом направлении заключается в захвате города Часов Яр для дальнейшего продвижения к Славянску, Краматорску, Дружковке и Константиновке. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил Майор национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный.

Он отметил, что ситуация в районе Бахмута осложнилась после отступления Сил обороны Украины из Авдеевки. Майор Нацгвардии отмечает, что после этого россияне провели перераспределение своих сил на другие направления фронта.

"Распределение силы произошло на Богдановку, Ивановское, на клещеевские высоты - это основные точки, где сейчас враг сконцентрировал свои усилия. Основной его оперативной задачей является выход на границу Северский Донец - Донбасс с последующим захватом города Часов Яр, то есть аванпоста донецкой крепости - это города Славянск, Дружковка, Константиновка, Краматорск. Врагу нужны логистические узлы. Со стороны противника действуют штурмовые группы воздушно-десантных войск РФ, которые хорошо подготовлены", - отметил Нагорный. видео дня

Начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" сообщил, что Силам обороны хватает боеприпасов только для обороны. На данном направлении увеличилось количество применения артиллерии, в том числе высокоточных боеприпасов, как "Краснополь". Нагорный также отмечает увеличение активности беспилотников.

"Но в настоящее время погода нам способствует тому, что не всегда БПЛА можно использовать в непогоду, но в солнечную погоду можно наблюдать рои из FPV-дронов, дронов аэроразведки противника. Продолжается паритет нашего ответа на большое количество применения артиллерии россиян. Потому что артиллерийских выстрелов нам хватает только на оборону из-за задержки помощи", - подчеркнул Нагорный.

Ситуация на Бахмутском направлении / Карта: understandingwar.org

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Харьковской ОГА, Олег Синегубов, сообщил, что РФ держит более 100 тысяч оккупантов в Харьковской области, сосредоточив их на Лимано-Купянском направлении.

Аналитики Института изучения войны указали, что более "агрессивная" воздушная поддержка на линии фронта помогла россиянам продвинуться на востоке Украины и захватить Авдеевку.

Кроме того, в ISW сообщили о возможном продвижении российских оккупационных войск на юго-запад от временно оккупированного Донецка.

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