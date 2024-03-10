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"Весь фронт в огне": россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом

Юлия Закрепа
10 марта 2024, 10:41обновлено 10 марта, 11:12
Сейчас россияне увеличили применение фугасных авиабомб на фронте вблизи Бахмута.
'Весь фронт в огне': россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом
Ситуация на Бахмутском направлении ухудшается / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что враг продолжает давить и осуществлять штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клищеевки, однако получает отпор и потери. Весь оттенок Бахмутского фронта сейчас в огне.

Офицер в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил, что на сегодня россияне увеличили применение фугасных авиабомб: если раньше эти случаи были единичными, то сегодня это уже переходит в десятки:

  • в Клещеевке россияне оставили свою технику, есть потери личного состава во время наступлений;
  • велись бои за Ивановское: враг понес потери, некоторые позиции украинская армия вернула;
  • непростые бои были в Богдановке: враг привлекал как технику, так и личный состав. Силы обороны Украины имели незначительный успех.

Кроме того, Россия перешла к тактике механизированных штурмовых ударных групп, усилила и артиллерийскую составляющую. По словам Калашникова, враг не жалеет ни техники, ни личного состава и пытается продвигаться на некоторых локациях.

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"Сейчас мы не просто защищаем позиции и отражаем атаки, но и пытаемся переходить в штурмовые действия, то есть продвигаться вперед и занимать огневые позиции врага. В Ивановском и Богдановке это именно так и происходило, поэтому сказать, что это позиционная война невозможно", - сообщил офицер.

Также он добавил, что любые ресурсы сейчас необходимы. Это и пехотная составляющая, особенно артиллерия, механизированная составляющая, бронированная техника, поддержка минометов и танков. А также дроны, которые "играют очень важную роль как в наступлении, так и в атаках".

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что армия РФ продвинулась вблизи Бахмута. Американские аналитики Института изучения войны утверждают, что российские военные силы продвинулись на запад от Бахмута на фоне продолжения позиционных боев.

Украинские военные добили штурмовиков РФ под Бахмутом артиллерией и дронами. В районе Клещеевки Донецкой области ВСУ отбили массовую попытку наступления россиян с применением бронетехники. В целом защитники ликвидировали 16 единиц бронированных машин оккупантов.

Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины. Российские оккупанты наносят удары по позициям ВСУ в районе Крынок Херсонской области из артиллерии и минометов, рассказали в Силах обороны юга. также указано, что на юге ведется контрбатарейная борьба.

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война в Украине ВСУ Бахмут вторжение России
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