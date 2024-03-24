Вблизи Авдеевки появились новые подразделения РФ: в ВСУ раскрыли тактику врага

На Авдеевском направлении появились новые подразделения оккупантов. Россияне имеют новую амуницию и применяют другую тактику ведения боя. Об этом рассказал командир батальона беспилотников 3-й ОШБр Вадим Мазевич в эфире "Еспресо".
"Если сравнивать с предыдущими неделями, то на Авдеевском направлении количество атак, попыток штурмов со стороны врага уменьшилось. Противник начал наносить точечные удары с применением техники. Если раньше российскими войсками преимущественно здесь использовалась пехота, то сейчас работает очень много FPV-дронов и дронов-разведчиков", - отметил командир.
По его словам, россияне уменьшили натиск, однако ощущается постоянная разведка и донимание со стороны оккупантов. Мазевич отметил, что причинами уменьшения натиска врага является ротация российских войск и их перегруппировка. По данным украинской разведки, оккупанты подтягивают дополнительные резервы и укрепляют позиции, которые им удалось захватить.
"И еще мы наблюдаем такие вещи, как появление у противника другой амуниции и других тактик. Возможно, есть применение вражеских подразделений, которые были на других участках фронта. У россиян есть подразделения, которые в достаточно хорошей амуниции, имеют новые образцы, и по тактике боя, по передвижению людей на поле боя, мы видим, что это немножко другие войска. То есть есть и мобилизованные, а есть и достаточно подготовленная пехота", - рассказал военный.
Что известно о 3 ОШБр
Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.
Ситуация на фронте
Напомним, российские войска продолжают штурмы на Херсонском, Ореховском направлениях и на левом берегу Днепра. За последние сутки украинские защитники нанесли удары по вражеским позициям и ликвидировали 152 оккупантов и 73 единицы вооружения, а также уничтожили три полевых пункта снабжения.
Также пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что враг не прекращает штурмовые действия на юге. Оккупанты продолжают давить на плацдарм в районе Крынок.
Как сообщал Главред, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров заявил, что наступательный потенциал России на Авдеевском и Бахмутском направлениях исчерпан. ВСУ активно строят оборонительные укрепления, чтобы сдержать врага.
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