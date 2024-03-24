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Вблизи Авдеевки появились новые подразделения РФ: в ВСУ раскрыли тактику врага

Руслана Заклинская
24 марта 2024, 00:08
Россияне уменьшили натиск на фронте, однако ощущается постоянная разведка и донимание со стороны оккупантов, рассказал командир батальона беспилотников 3 ОШБр.
Вблизи Авдеевки появились новые подразделения РФ: в ВСУ раскрыли тактику врага
Оккупанты изменили тактику на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

На Авдеевском направлении появились новые подразделения оккупантов. Россияне имеют новую амуницию и применяют другую тактику ведения боя. Об этом рассказал командир батальона беспилотников 3-й ОШБр Вадим Мазевич в эфире "Еспресо".

"Если сравнивать с предыдущими неделями, то на Авдеевском направлении количество атак, попыток штурмов со стороны врага уменьшилось. Противник начал наносить точечные удары с применением техники. Если раньше российскими войсками преимущественно здесь использовалась пехота, то сейчас работает очень много FPV-дронов и дронов-разведчиков", - отметил командир.

По его словам, россияне уменьшили натиск, однако ощущается постоянная разведка и донимание со стороны оккупантов. Мазевич отметил, что причинами уменьшения натиска врага является ротация российских войск и их перегруппировка. По данным украинской разведки, оккупанты подтягивают дополнительные резервы и укрепляют позиции, которые им удалось захватить.

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"И еще мы наблюдаем такие вещи, как появление у противника другой амуниции и других тактик. Возможно, есть применение вражеских подразделений, которые были на других участках фронта. У россиян есть подразделения, которые в достаточно хорошей амуниции, имеют новые образцы, и по тактике боя, по передвижению людей на поле боя, мы видим, что это немножко другие войска. То есть есть и мобилизованные, а есть и достаточно подготовленная пехота", - рассказал военный.

Что известно о 3 ОШБр

Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация на фронте

Напомним, российские войска продолжают штурмы на Херсонском, Ореховском направлениях и на левом берегу Днепра. За последние сутки украинские защитники нанесли удары по вражеским позициям и ликвидировали 152 оккупантов и 73 единицы вооружения, а также уничтожили три полевых пункта снабжения.

Также пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что враг не прекращает штурмовые действия на юге. Оккупанты продолжают давить на плацдарм в районе Крынок.

Как сообщал Главред, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров заявил, что наступательный потенциал России на Авдеевском и Бахмутском направлениях исчерпан. ВСУ активно строят оборонительные укрепления, чтобы сдержать врага.

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