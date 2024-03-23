Сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях: в ВСУ раскрыли шокирующие данные

Менее половины военнослужащих, которые работают в ТЦК, участвовали в боевых действиях. Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, опубликовав официальный ответ на ее запрос от начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича.
Согласно официальным данным Вооруженных сил Украины, только 46,2% от общего количества работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются участниками боевых действий.
Третьякова также обнародовала информацию о количестве военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, которые вернулись на военную службу после объявления военного положения. Таких военных в Украине всего 5 410.
"Только что Вениславский Федор обвинил меня, что якобы я распространяю фейки о военных пенсионерах, которых в возрасте до 60 лет более 200 000. Вот доказательство, что никаких фейков нет. Средний возраст военных пенсионеров 45-47 лет. Из них только 5410 - в ВСУ", - написала народный депутат.
Остальные военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет в соответствии с законом.
ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Мобилизация в Украине
Напомним, ежегодная индексация пенсий с 1 марта привела к увеличению размеров пенсий для военных пенсионеров, которые теперь получают большие выплаты и по инвалидности. Минимальные выплаты для инвалидов в соответствии с группой выросли на 600-700 гривен, в зависимости от звания и причин увечья размеры выплат могут быть выше еще на 10-30%.
Также народный депутат Федор Вениславский сообщил, что согласно новому закону лица, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторный медицинский осмотр. Восстановление этого правового процесса предусматривает исключение понятия "ограниченной годности" в военное время из законодательства.
Как сообщал Главред, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел поправки к законопроекту о мобилизации, относительно предоставления отсрочки и бронирования от мобилизации. Поддержана правка 2105, которая предусматривает отсрочку для аспирантов и смотрителей. Не поддержана отсрочка для отдельных категорий граждан, таких как работники НАБУ и ГБР, дипломатический персонал, религиозные деятели и другие.
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