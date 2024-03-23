Кого признают годным и будет ли бронь: названы сроки принятия закона о мобилизации

Законопроект о мобилизации, который сейчас находится на рассмотрении комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, скорее всего попадет на рассмотрение Верховной Рады в начале апреля, заявил член комитета Александр Федиенко.
Как спрогнозировал он в эфире информационного телемарафона, законопроект может быть окончательно принят через месяц.
"Вчера мы остановились где-то на 2100-х правках. То есть, мои прогнозы пока подтверждаются, что в начале апреля проект попадет уже на рассмотрение в парламент. Дальше там, конечно, будут какие-то политические дебаты, и если будет полное прохождение законопроекта, то там будет, как я думаю, 500-600 правок, не меньше. Я думаю, что где-то середина апреля, где-то конец, он выйдет уже на финальную стадию и будет проголосован", - заявил нардеп.
На вопрос о том, действительно ли текст законопроекта включает правку об отмене статуса "ограниченно годен" нардеп указал, что именно правки пока не рассматривались.
"В зале правки вообще не рассматривались. В зале рассмотрели только в первом чтении этот законопроект, далее он попал в профильный комитет по безопасности, обороне и разведке, где рассматривался блоками - включая и медицинский блок, который касался 23-й статьи о тех, кто ограничено пригоден, и бронировании. Но военные настаивали на том, что им нужен "годен" или "не годен", "ограниченно годен" во время военного положения не нужен. Поэтому комитет, не парламент, а комитет, принял решение это предложение поддержать", - объяснил нардеп и напомнил, что согласно регламенту народные депутаты смогут вынести соответствующие правки на голосование.
При этом, указал он, Министерство здравоохранения Украины уже внесло предложение об изменении критериев признания годности военнообязанного к несению службы, в соответствии с новым законопроектом.
"Решение о признании ограниченно годных военнообязанных годными будет зависеть от конкретной ВВК. Минздрав внес предложения об изменении критериев, а именно список болезней, на которые все же нужно будет обращать внимание. Вопрос в том, что Минздрав сформулирует новые критерии с соответствующими болезнями, когда уже будет принят закон", - рассказал Федиенко.
Переходный период, по его мнению, в случае принятия нового закона продлится около одного-двух месяцев.
"Я очень надеюсь, что Минздрав уже над этим работает, вместе с Министерством обороны. Я надеюсь, что если примут закон, это будет примерно через месяц, и президент его сразу, я думаю, подпишет, мы будем иметь примерно месяц-два, когда приказ (о критериях признания годности к службе – ред.) будет изменен", - считает нардеп.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Мобилизация в Украине: что известно
Напомним, что в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации. Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью. Народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу.
В Кабмине раскрыли планы Киева по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.
Боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.
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