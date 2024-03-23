В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар вблизи военной базы РФ - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар вблизи военной базы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Российские военные вновь подожгли камыш в месте базирования... Или не военные подожгли базу. В любом случае в близости к базе очень файно пылает", - отметил Андрющенко.
По его словам, пожар возник в районе моста через Кальчик на проспекте Металлургов. Место пожара - в опасной близости от военной базы.
Российские пропагандистские паблики наперебой начали оправдываться и убеждать, что в Мариуполе горит поле. Однако Андрющенко утверждает, что на месте пожара поля никогда не было.
"Номер один - место съемки. Номер два - место пожара. Номер три база оккупантов. Поле здесь видите? Правильно. Потому что "поля" здесь никогда не было. Однако есть официальная позиция - возгорание поля. Вот и стараются. Гоняют одно видео на всех с одни комментарием на всех", - пояснил он.
Отметим, что днем в Мариуполе прогремели взрывы. Тогда россияне не сообщали, пострадал ли кто-то в результате взрыва.
"Прилет. Северо-восток Мариупольского района. Без детонации. Готовьте пакеты, россияне", - написал Андрющенко.
Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
Ситуация в Мариуполе
Напомним, 13 февраля во временно оккупированном Мариуполе произошел мощный взрыв, который слышали в разных частях города. Позже Андрющенко подтвердил, что прилет мог быть по расположению российских военных.
Также в Мариуполе в новогоднюю ночь участники движения Сопротивления ликвидировали 17 российских военных. Для успешной операции они применили отравленную партию алкоголя.
Кроме этого, летом прошлого года в Мариуполе партизаны сожгли базу российских захватчиков. В результате чего среди оккупантов были пострадавшие, а также удалось уничтожить вражескую технику.
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