В Мариуполе отравили непрошеных "гостей" из Москвы: накормили обедом с мышьяком

Россияне приехали в Мариуполь, чтобы организовать проведение незаконных выборов на оккупированных территориях.

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В Мариуполе отравили гостей из Москвы / Коллаж: Главред, фото: t.me/mariupolrada, informnapalm.org

В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области отравили 6 человек, которые должны были участвовать в проведении "выборов" президента РФ.

Четверо мужчин и две женщины, которые были активистами партии "Единая Россия", нашли мертвыми в одной из квартир, сообщает ресурс партизан "Мариуполь. Сопротивление".

"Ну раз уже известно, то можно. Кратко. Да", – прокомментировали там сообщения российских ресурсов.

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Отметим, что россияне приехали в Мариуполь, чтобы организовать проведение незаконных выборов. При этом непрошеные гости заказали обед в ресторане, в котором оказалась смертельная доза мышьяка.

В сообщении отмечается, что следы яда в ресторане не обнаружили. Вместе с тем курьер, доставлявший заказ, бесследно исчез.

/ t.me/mrplSprotyv

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского. В Мариуполе подорвали автомобиль полицейского-оккупанта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мариуполе увеличилось количество новых могил. Это могут быть перезахоронения погибших мариупольцев во время блокады 2022 года.

РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь в Бердянск. Андрющенко сообщил, что россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район.

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