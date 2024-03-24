Теракт в Подмосковье: Подоляк рассказал о том, как изменится ситуация на фронте

Российские оккупанты планируют продолжить давление на всей линии фронта так же, как и раньше, до теракта в Подмосковье. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, не предвидится никаких изменений в стратегии или тактике ведения войны со стороны России. Об этом он заявил в эфире телемарафона.
Он отметил, что даже в случае проведения в РФ дополнительной мобилизации, необходимо будет обеспечить мобилизованных дополнительными объемами амуниции, которая также есть в дефиците в России.
"Если наши европейские партнеры не осознают до конца, что слова словами, но есть конкретные реалистичные действия, которые надо делать, а это - насытить Украину количеством необходимого оружия, то все будет так и дальше продолжаться", - отметил он.видео дня
Подоляк отметил, что Россия планирует постепенно наращивать пропагандистскую активность, но ситуация на фронте будет оставаться в состоянии стагнации.
"И для того, чтобы выйти из этой стагнации, необходимо соответствующее количество оружия, которое позволит нанести России на том или ином направлении тактические поражения", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Теракт в Москве: что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 марта под Москвой произошел кровавый теракт. Неизвестные лица в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по гражданским.
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) была признана ответственной за теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Несмотря на это, российское руководство пыталось обвинить Украину в расстрелах граждан РФ. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
В то же время, российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины обвинили Путина в организации расстрела под Москвой. Легион "Свобода России" убеждён, что этот теракт в Подмосковье был спланирован режимом Путина, а также утверждает, что подготовка к этому событию и его медийная кампания были запланированы заранее.
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