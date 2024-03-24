УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Раде рассказали, что хотят сделать с "ограниченно годными" к службе в ВСУ

Дмитрий Видоменко
24 марта 2024, 09:29
Повторное прохождение ВВК, как заявил народный депутат Федор Вениславский, даст возможность убрать коррупционные риски
Мобилизация, Рада
После повторной комиссии люди, которых ранее признали ограниченно годными, могут направить в боевые части, сказал нардеп Вениславсикй / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных граждан, как считают нардепы, позволит убрать коррупционные риски и определить реальную пригодность граждан к военной службе. Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат Федор Вениславский.

По его словам, после повторной комиссии люди, которых ранее признали ограниченно годными, могут направить в боевые части.

Вениславский обратил внимание и на то, что вышеуказанную норму мужчины часто использовали для пересечения границы. По его мнению, повторное прохождение ВВК позволит убрать коррупционные риски.

видео дня

"Они могут быть мобилизованными, если будут признаны годными, и тем самым пополнить, те вакантные места в боевых бригадах", — заявил Вениславский.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации. Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью. Народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу.

В Кабмине раскрыли планы Киева по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.

Боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация мобилизация в армию Федор Вениславский
Реклама

Главное за день

Россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

Россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

09:25 Украина
Массированный удар по Украине: российская ракета пересекла границу с Польшей

Массированный удар по Украине: российская ракета пересекла границу с Польшей

08:48 Украина
РФ атаковала Львовскую область десятками ракет и "Шахедами": детали удара

РФ атаковала Львовскую область десятками ракет и "Шахедами": детали удара

07:54 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть 13881

Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть

Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет 11329

Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

РФ готовит наступление на 4 области: полковник сказал, куда направят 100-тысяч солдат 8849

РФ готовит наступление на 4 области: полковник сказал, куда направят 100-тысяч солдат

США сдулись, как воздушный шарик : Жданов сказал, откуда Украине ждать помощи 4346

"США сдулись, как воздушный шарик": Жданов сказал, откуда Украине ждать помощи

Последние новости

10:20

Теракт в Подмосковье: Подоляк рассказал о том, как изменится ситуация на фронте

10:02

София Ротару прямо обратилась к сбежавшему из Украины внуку

09:42

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львам - растраты, Весам - прибыль

09:30

Гороскоп на завтра 25 марта: Близнецам - повышение зарплаты, Девам - испытания

09:29

В Раде рассказали, что хотят сделать с "ограниченно годными" к службе в ВСУ

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на ПасхуКогда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
09:25

Россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

09:19

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Тельцам - поездки, Ракам - большой успех

08:53

Теракт в "Крокусе" устроил ИГИЛ: ISW оценил попытки Кремля переложить вину на Украину

08:48

Массированный удар по Украине: российская ракета пересекла границу с Польшей

Реклама
08:44

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львам - свидания, Дева - уязвимость

07:54

РФ атаковала Львовскую область десятками ракет и "Шахедами": детали удара

07:50

Церковный праздник 25 марта: что запрещено делать на Благовещение Богородицы

07:45

Расцвела "бавовна": 20 взрывов возле нефтебазы в Гвардейском и перекрытие Крымского моста

06:49

В Киеве ПВО сбила 10 целей, на Львовщине ракетная атака: детали удара РФ

06:15

Разработка оружия - это самая неблагодарная работа в Украинемнение

04:34

Неделями не будут чернеть: женщина поделилась лайфхаком, как сохранить бананы свежимиВидео

04:16

РФ атаковала ракетами Украину: взрывы прозвучали в Киеве и Львове

03:45

Как отмыть плинтус до блеска: средство есть на каждой кухне

02:40

Россияне хотят оставить Украину без воды: полковник назвал угрозы удара по дамбе

02:05

Париж отправит войска в Украину, а РФ сунется в Польшу и страны Балтии – прогнозВидео

Реклама
01:35

Чем подкормить розы весной: 3 средства, после которых кусты замилуют обильным цветением

00:08

Вблизи Авдеевки появились новые подразделения РФ: в ВСУ раскрыли тактику врага

23 марта, суббота
23:31

Оккупанты в шоке: Крым под массированным ударом ВСУ, раздались мощные взрывыВидео

22:59

"Пытаются уничтожить нашу жизнь": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по энергетике

22:49

Российский ведущий-путинист был на концерте в Крокусе с женой

22:29

"Ничтожество и подонок": Зеленский жестко набросился на Путина

22:07

Сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях: в ВСУ раскрыли шокирующие данные

21:25

В Великобритании показали первых украинских пилотов, которые закончили обучение на F-16Фото

20:43

"Они подготовились": Мусиенко сказал, когда РФ может нанести массированный удар

19:55

В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар вблизи военной базы РФ - Андрющенко

19:46

Украину будет заливать дождями: в двух областях объявили 3 уровень опасности

19:10

"Запреты бить по НПЗ" со стороны Вашингтона: Украина на правильном путимнение

18:59

Украина может недополучить военную помощь от ЕС - CNN

18:46

РФ не остановится на Донбассе: Макрон сделал заявление о новых целях Кремля

18:44

Наступление РФ иссякло на ключевых направлениях: офицер раскрыл возможности врага

17:50

РФ готовит наступление на 4 области: полковник сказал, куда направят 100-тысяч солдат

17:48

Россиян взорвали вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали мощного удара на юге

16:59

Теракт в Москве повлияет на ход войны в Украине: в Bloomberg раскрыли угрозы

16:57

Самая затяжная магнитная буря месяца: в страну ворвался почти 8-балльный шторм

16:52

Кого признают годным и будет ли бронь: названы сроки принятия закона о мобилизации

Реклама
16:29

РФ не прекращает штурмы на юге: в ВСУ раскрыли масштабные потери оккупантов

16:20

Что нужно сжечь 24 марта, чтобы избавиться от проблем: строгие приметы дня

16:11

Атака России на энергетику была местью за болезненные для нее удары по нефтепереработке – РябцевЭксклюзив

15:52

Бойня в Подмосковье: Путин приплел "украинский след", в ГУР ответили на фейк РФ

15:11

Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

14:50

Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - завистьВидео

14:46

ФСБ лжет: у Зеленского жестко прокомментировали бойню в РФ

14:39

"США сдулись, как воздушный шарик": Жданов сказал, откуда Украине ждать помощи

14:37

Дрогнула при упоминании про Уильяма: эксперт по языку тела прокомментировала обращение Миддлтон

14:17

Россия атакует украинскую энергетику: в ВСУ объяснили тактику ударов весной

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять