В Раде рассказали, что хотят сделать с "ограниченно годными" к службе в ВСУ

Повторное прохождение ВВК, как заявил народный депутат Федор Вениславский, даст возможность убрать коррупционные риски

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После повторной комиссии люди, которых ранее признали ограниченно годными, могут направить в боевые части, сказал нардеп Вениславсикй / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных граждан, как считают нардепы, позволит убрать коррупционные риски и определить реальную пригодность граждан к военной службе. Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат Федор Вениславский.

По его словам, после повторной комиссии люди, которых ранее признали ограниченно годными, могут направить в боевые части.

Вениславский обратил внимание и на то, что вышеуказанную норму мужчины часто использовали для пересечения границы. По его мнению, повторное прохождение ВВК позволит убрать коррупционные риски.

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"Они могут быть мобилизованными, если будут признаны годными, и тем самым пополнить, те вакантные места в боевых бригадах", — заявил Вениславский.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине: что известно

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