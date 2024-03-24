Россияне атаковали Украину ракетами и 'Шахедами': сколько целей удалось сбить

В Воздушных Силах рассказали о деталях масштабного российского ракетного удара по территории Украины. Отмечается, что силы ПВО работали в 8-ми областях.

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Россияне запустили по Украине 29 ракет и 28 "Шахедов" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В ночь на 24 марта Россия атаковала территорию Украины 29-ю крылатыми ракетами воздушного базирования и 28-ю БПЛА типа "Шахед". Силам ПВО удалось уничтожить 43 воздушные цели. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

"В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты атаковали 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс - рф.) и 28-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков Приморско-Ахтарск - рф., мыс Чауда - Крым)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для отражения воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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Олещук добавил, что в результате противовоздушного боя было уничтожено 43 воздушные цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных беспилотников "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

В то же время, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Телеграмм-канале сообщил, что в зоне ответственности ПвК "Запад" украинские силы ПВО уничтожили 8 ракет и 7 БПЛА типа "Шахед".

"В зоне ответственности ПвК "Запад" сегодня ночью залетели 19 крылатых ракет и 7 вражеских ударных беспилотников. По той информации, которая есть сейчас, 8 ракет наши воины ПВО сбили, также уничтожили все семь "шахедов". Часть из них - во Львовской области. Остальные - в других областях", - подчеркнул Максим Козицкий.

Он также напомнил, что зона ответственности Воздушных Сил Украины "Запад" охватывает не только Львовскую, но и Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую области.

Инфографика: Воздушные Силы ВС Украины

Ракетный удар по Украине 24 марта

В ночь на 24 марта российские оккупанты совершили масштабный удар по Украине, используя крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Кроме того, во время этой атаки одна из ракет пересекла границу с Польшей.

Главной целью удара были объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

По данным руководителя столичной военной администрации Сергея Попка, силы ПВО над Киевом уничтожили около 10 вражеских ракет.

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