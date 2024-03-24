РФ атаковала Львовскую область десятками ракет и 'Шахедами': детали удара

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по предварительным данным россияне атаковали Львовскую область около 20-ю ракетами и семью БПЛА типа "Шахед".

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Россияне нанесли массированный ракетный удар по Львовщине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В ночь на 24 марта россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Целью оккупантов остаются объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Телеграм-канале написал мэр Львова Андрей Садовый, комментируя последствия ракетной атаки по Львовской области.

"Предварительно известно, что на наш регион летело около 20 ракет и 7 шахедов. Цель - объекты критической инфраструктуры", - написал он.

По его словам, во Львове прилетов не зафиксировано.

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"Известно об обстрелах на Львовщине. О последствиях сообщит областная власть. Спасибо всем кто держит наше небо! Вы - титаны! Все, кто был сегодня в укрытии - тоже молодцы!", - написал Садовый.

В то же время, руководитель Львовской ОВА Максима Козицкий отметил, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Львовщине, в результате удара возник пожар.

"Ночью вражеские "шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало", - написал он в своем Телеграм-канале.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) - ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полета которого определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Удары по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 марта по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за масштабной вражеской атаки с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.

Утром 24 марта во время ракетной атаки Российской Федерации на Украину взрывы прогремели в Киеве и Львовской области. В обоих регионах действовали силы ПВО.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, российские оккупанты могут осуществить следующий массированный ракетный удар по Украине через несколько дней, поскольку для подготовки обстрела им достаточно трех дней.

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