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Ситуация обострилась, оккупантам перебросили резервы: в ВСУ назвали направление

Алексей Тесля
15 марта 2024, 10:52
Россияне постоянно обновляют свои резервы и идут вперед небольшими группами, говорит Сергей Цехоцкий.
Российские военные
Российские военные атакуют на востоке / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Российские оккупанты ежедневно идут на штурм позиций украинских защитников на Авдеевском направлении, рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Вчера были попытки даже задействовать технику. В 2.30 они выехали с двумя танками и БМП. Подорвались на мине, а потом наши пилоты их добили", — подчеркнул он в эфире телемарафона.

Вместе с тем украинский офицер сообщил, что россияне постоянно обновляют свои резервы, небольшими группами, но идут — по четыре-пять человек.

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Он говорит, что цель оккупантов понятна — не дать возможность ВСУ закрепиться на линии, которая создалась.

Подробности боев на востоке

Представитель 59 ОМБр также отметил, что российские военные постоянно обновляют свои резервы и идут небольшими группами по четыре-пять человек.

"Они не очень хорошо подготовлены, у многих из них нет желания идти в наступление, но их заставляют", – отметил он.

По словам украинского военного, многие россияне дезертируют с поля боя, из мест расположения, потому что "понимают, что их ждет на поле боя".

"Зафиксированы такие случаи, когда они своим "Сонцепеком" жгли трупы своих же военнослужащих, которые погибли, для того, чтобы не деморализовать моральный дух своих "наступающих", чтобы они не видели эти трупы", – добавил Цехоцкий.

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/ Главред

Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что РФ прорывается на востоке. Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии, говорит главком ВСУ.

Как сообщалось ранее, в результате продолжительных позиционных боев, продолжавшихся 14 марта, российские оккупанты продвинулись в Бердычах, Ясиноватского района Донецкой области. Как свидетельствуют геолокационные кадры, российские войска находились на нескольких улицах в поселке, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

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Авдеевка ВСУ война России и Украины
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