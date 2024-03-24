Почему людям за границей могут выплатить пенсии: объяснение экспертов

Есть случаи прекращения выплат пенсий после выезда украинцев за границу. Существует основания, по которым их могут прекратить, говорят эксперты.

https://glavred.info/economics/pochemu-lyudyam-za-granicey-mogut-vyplatit-pensii-obyasnenie-ekspertov-10552574.html Ссылка скопирована

Почему людям за границей могут перестать платить пенсии? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине иногда фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам ‒ после того, как те выехали за границу. Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Право на защиту". Существует ряд оснований, по которым могут прекратить предоставление средств. В частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсий прекращается по следующим основаниям:

если пенсия назначена по документам, содержащим недостоверные сведения;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения пенсии через отделение почтовой связи в течение шести месяцев;

в других случаях, предусмотренных законом, например истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца;

трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет ‒ на работу на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет.

Срок возобновления пенсии после выяснения обстоятельств, повлекших прекращение, и при условии ее восстановления составляет десять дней. Если получателю пенсии неизвестно о причине прекращения пенсионных выплат, нужно обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд (ПФУ) и выяснить причины прекращения выплаты, заявили чиновники.

видео дня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, в Украине запускают новый вид помощи для переселенцев - субсидии на аренду жилья. Это будет пилотный проект на два года. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды, количества человек в семье и доходов домохозяйства.

Также в апреле повысят пенсии для 65-летних пенсионеров с полным страховым стажем. Поскольку минимальная зарплата в стране вырастет до 8 000 гривен, поэтому увеличатся и пенсии до 3 200 гривен.

Кроме этого, нардепы в Украине зарегистрировали законопроект, который предлагает почти в десять раз увеличить размер помощи при рождении ребенка, с 41 280 грн до более 384 тыс. грн. Законопроект предлагает привязать размер помощи к прожиточному минимуму для детей разного возраста. Помощь будет увеличиваться в соответствии с количеством детей в семье.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред