Нардепы хотят в десять раз увеличить выплаты при рождении ребенка: названы суммы

Низкий уровень помощи и военные действия стали факторами сокращения рождаемости в Украине, отметили нардепы.

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В Украине планируют значительно увеличить помощь при рождении ребенка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Нардепы в Украине определили низкий уровень помощи при рождении ребенка как одну из основных причин уменьшения рождаемости. Поэтому в Раде зарегистрировали законопроект №11072, который предусматривает увеличение размера помощи при рождении ребенка почти в десять раз - с 41 280 грн до более 384 тыс. грн. Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми".

"В последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. Всего за последние десять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%. Причиной сокращения рождаемости является много факторов, однако одним из главных остается низкий уровень помощи при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины в результате вооруженной агрессии страны-террориста России", - отметили в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас размер государственной помощи при рождении (усыновлении) ребенка составляет 41 280 грн, независимо от количества рожденных детей. Эта сумма не менялась с 2014 года и в долларовом эквиваленте почти вдвое уменьшилась с тех пор. Авторы законопроекта предлагают привязать расчет помощи при рождении ребенка к размеру прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет, который будет устанавливаться в день рождения ребенка.

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Согласно предложению депутатов, помощь при рождении первого ребенка в семье предлагается предоставлять в размере, кратном 150 размерам прожиточного минимума. По состоянию на сегодня - это 384,5 тыс. грн. На второго ребенка - в размере, кратном 100 размерам прожиточного минимума, то есть 256,3 тыс. грн. На третьего и каждого последующего ребенка - в размере, кратном 50 размерам прожиточного минимума, что составляет - 128,2 тыс. грн.

Единовременная выплата по этому предложению будет составлять 20 размеров прожиточного минимума (51,3 тыс. грн), а остальная сумма будет выплачиваться в течение 36 месяцев равными частями.

Помощь при рождении ребенка Размер помощи определен в сумме 41280 гривен. Выплата помощи осуществляется единовременно в сумме 10320 гривен, остальная сумма помощи выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями. Для назначения помощи при рождении ребенка при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, подается: заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок, копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала), сообщает Минсоцполитики.

Социальные выплаты в Украине

Напомним, жители 14 областей Украины могут получить денежную помощь в размере 10 800 и 14 400 грн по программе "На пенсии". Эта помощь предусмотрена для граждан, усыновивших ребенка с инвалидностью, усыновителей двух и более детей, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также тех, кто усыновил ребенка в возрасте от 5 лет.

Как сообщал Главред, в апреле пенсии пересчитают для 65-летних граждан с полным страховым стажем. С 1 апреля минимальная пенсия увеличится до 3 200 грн, поскольку вырастет минимальная зарплата до 8 тысяч гривен.

Кроме этого, ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

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