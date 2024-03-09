Суммы в платежках за газ могут подскочить: когда придется переплачивать тысячи

В Украине действующие правила позволяют в отдельных случаях начислять к уплате за газ суммы, которые могут быть больше фактически потребленных объемов газа.

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Суммы в платежках за газ могут подскочить? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине действующие правила позволяют в отдельных случаях начислять к уплате за газ суммы, которые могут быть больше фактически потребленных объемов голубого топлива. Речь идет о случаях, когда потребитель пренебрегает внесением показаний счетчика или вмешивается в его работу, сообщает портал "Обозреватель".

Кроме того, каждый клиент обязан своевременно платить за потребленное "голубое топливо", а также передавать показания счетчика. Показания нужно передавать до 5-го числа каждого месяца.

Если не передать показания газового счетчика. В таком случае вам насчитают среднемесячное потребление. То есть, даже если вы не живете в квартире или доме и не потребляли газ ‒ в случае, если не передать показания, счет вам отправят.

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Если вмешаться в работу счетчика. В таком случае ‒ после того, как экспертиза подтвердит вмешательство в работу счетчика, вам начислят максимальное потребление по формуле. Иногда газовая компания требует доплатить сотни тысяч гривен (потому что перерасчет проводят за доглий период).

Свои предложения по доставке газа на март 2024 года обнародовали 12 поставщиков, сообщает портал "ГазПравда". Природный газ с наступлением весны не подорожает. В зависимости от газоснабжающей компании стоимость кубометра газа в марте будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у семи поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, а у пяти – выше. К слову, что подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" ‒ это 12,3 млн украинских домохозяйств, которые покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубический метр.

Что такое "Нафтогаз Украины"? "Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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