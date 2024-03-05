Как сэкономить на оплате газа: что нужно делать для скидки

Украинцы-клиенты "Нафтогаза" могут получать от компании скидку в 1% – и таким образом экономить на оплате счета за газ.

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Как получить скидку на оплату газа? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украинцы, которые используют услуги компании "Нафтогаз Украины" могут получать от нее скидку в 1% – и таким образом экономить на оплате счетов за "голубое топливо". Об этом рассказали сами представители "Нафтогаза".

Главное условие – вовремя платить за голубое топливо (до 15-го числа каждого месяца).

Там разъяснили:

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дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце;

саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании "Нафтогаз Украины".

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То бишь в случае потребления в 9,9 кубометра (социальная норма на три человека ‒ использования только газовой плиты) нужно будет заплатить 78,8 грн. Со скидкой эта сумма составит 78,01 грн (т. е. на 79 копеек меньше).

Впрочем, следует помнить ‒ размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа (то есть, чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка).

Кроме того, стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа (а она разная ‒ в разных регионах).

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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