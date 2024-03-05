УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

Как сэкономить на оплате газа: что нужно делать для скидки

Дмитрий Видоменко
5 марта 2024, 15:14обновлено 5 марта, 15:56
Украинцы-клиенты "Нафтогаза" могут получать от компании скидку в 1% – и таким образом экономить на оплате счета за газ.
Как сэкономить на оплате газа: что нужно делать для скидки
Как получить скидку на оплату газа? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украинцы, которые используют услуги компании "Нафтогаз Украины" могут получать от нее скидку в 1% – и таким образом экономить на оплате счетов за "голубое топливо". Об этом рассказали сами представители "Нафтогаза".

Главное условие – вовремя платить за голубое топливо (до 15-го числа каждого месяца).

Там разъяснили:

видео дня
  • дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце;
  • саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании "Нафтогаз Украины".

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То бишь в случае потребления в 9,9 кубометра (социальная норма на три человека ‒ использования только газовой плиты) нужно будет заплатить 78,8 грн. Со скидкой эта сумма составит 78,01 грн (т. е. на 79 копеек меньше).

Впрочем, следует помнить ‒ размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа (то есть, чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка).

Кроме того, стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа (а она разная ‒ в разных регионах).

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
газ тарифы на газ транзит газа
Реклама

Главное за день

Какие у РФ самые слабые места: полковник ВСУ назвал способ остановить Россию

Какие у РФ самые слабые места: полковник ВСУ назвал способ остановить Россию

15:44 Украина
Уничтожение "Сергея Котова": в ГУР назвали число ликвидированных россиян

Уничтожение "Сергея Котова": в ГУР назвали число ликвидированных россиян

14:55 Украина
Сложная ситуация для РФ: в ВМС ВСУ раскрыли детали уничтожения "Сергея Котова"

Сложная ситуация для РФ: в ВМС ВСУ раскрыли детали уничтожения "Сергея Котова"

13:48 Украина
Все главные новости

Популярное

Кого нельзя пускать в дом 5 марта, чтобы не потерять достаток и счастье: приметы 28223

Кого нельзя пускать в дом 5 марта, чтобы не потерять достаток и счастье: приметы

Россияне подтягивают войска к границе одной из областей: что говорят в ВСУ 7696

Россияне подтягивают войска к границе одной из областей: что говорят в ВСУ

Пропагандистку Медведчука взяли на топ-должность при МОЗ: уволился весь отдел 7651

Пропагандистку Медведчука взяли на топ-должность при МОЗ: уволился весь отдел

Гороскоп на март-2024 для всех знаков: Тельца ждет коварство, а Рыб сказочный месяц 6853

Гороскоп на март-2024 для всех знаков: Тельца ждет коварство, а Рыб сказочный месяц

Последние новости

16:00

Зовите санитаров: Джигурда устроил погром в клубе

15:44

Какие у РФ самые слабые места: полковник ВСУ назвал способ остановить РоссиюВидео

15:40

4 знаков зодиака ждет тотальное невезение в марте

15:21

Внучка Софии Ротару показала, как добивается идеального тела

15:20

Ситуация может обостриться: полковник ВСУ назвал главную цель россиян на фронте

РФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, но шансов на Киев и Харьков у нее нет – СвитанРФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, но шансов на Киев и Харьков у нее нет – Свитан
15:14

Как сэкономить на оплате газа: что нужно делать для скидки

15:03

После двух эпизодов рака за полгода: что сейчас происходит с Сарой Фергюсон

14:55

5 продуктов, которые вызывают усталость и перепады настроения: диетолог предупредила людей

14:55

Уничтожение "Сергея Котова": в ГУР назвали число ликвидированных россиян

Реклама
14:50

2 проблемы: экс-командор "Айдара" назвал причины сложной ситуации на фронте

14:49

Удача, успех, деньги и достижения: 4 знакам зодиака несказанно повезет в марте

14:39

Почему Украина может "опоздать" со вступлением в НАТОмнение

14:16

"Что он вообще понимает": Охлобыстин разругал Киркорова за поездку Донбасс

14:10

"Он очень известный": подруга Алины Гросу рассказала о новом муже певицы

14:02

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит готовится к съемкам в стране-оккупанте

13:48

Сложная ситуация для РФ: в ВМС ВСУ раскрыли детали уничтожения "Сергея Котова"

13:41

Реставрация чугунной ванны своими руками: результат приятно удивит

13:32

Без концертов и денег: старая и опухшая Лолита показала себя в постели

13:27

Гороскоп на завтра 6 марта: Близнецы - будьте осторожны, Водолей - сосредоточьтесь

13:17

Судно "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов - ГУРВидео

Реклама
13:14

В РФ назвали реальные цели войны: в ISW прокомментировали громкие заявления Медведева

13:12

Важная функция: для чего на самом деле нужна "тайная" кнопка в духовкеВидео

12:59

"Не знаю плакать или рыдать": Слава Демин показал новый образ сына

12:37

ПВО не всегда может перехватить цели РФ во время атак на Одессу: названа причина

12:20

"Он сильный": первая леди пояснила, как президент Зеленский борется с стрессом

11:59

Лиза Глинская из МастерШеф откровенно рассказала, как потеряла ребенка при родах

11:42

Никитюк в образе из 90-х перепела легендарный хит ради донатов на дроныВидео

11:42

РФ нацелилась на захват стратегической высоты: под угрозой крупный город – СвитанВидео

11:31

"Это не тот человек": Анна Маляр призналась, что происходит в ее браке

11:30

Узелков под капельницей показался после операции и рассказал, что с ним происходит

11:22

Россияне могут прорвать линию обороны Украины: эксперт назвал условия

11:15

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Собакам - полезное знакомство, Быкам - перемены

11:02

Нужно 44 млрд грн: Гетманцев рассказал о новом военном сборе для бизнеса

10:58

Только люди с "орлиным зрением" увидят 4 спрятанных предмета: лучший способ проверить себя

10:50

Есть раненые и 200-е: в ГУР рассказали о судьбе экипажа уничтоженного корабля РФВидео

10:45

Мощные взрывы в РФ: дроны взорвали нефтебазу в Белгородской областиВидео

10:44

Церковный праздник 6 марта: чего надо избегать беременным в этот день

10:30

Как сделать самолет из бумаги, который хорошо летает: секреты раскрыты

10:13

Потери колоссальные: Гуменюк рассказала о ходе боев на левом берегу Днепра

10:06

Кейт Миддлтон попала в объективы папарацци впервые после операции

Реклама
10:04

"Хуже "голой" вечеринки": Долина осквернила флаг РФ, россияне в ярости

09:41

Как определить, сколько порошка нужно для стиральной машинки

09:41

Угроза штурма Харькова: Жданов объяснил, почему людей просят не возвращаться

09:12

Ударили с нескольких сторон: в ГУР раскрыли детали уничтожения корабля РФ

08:55

В РФ спрятали некоторые данные: что придумал Путин из-за страха

08:30

Гороскоп на март-2024 для всех знаков: Тельца ждет коварство, а Рыб сказочный месяцЭксклюзив

08:13

ЕС может перейти в "режим военной экономики": что случилось

08:11

Масштабные взрывы в Крыму: в ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ "Сергей Котов"

08:10

Майдан-3: мифы и реальностьмнение

07:13

Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Одесской области: есть попаданияФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять