Поднимут ли в Украине тарифы на свет, газ и тепло: в Раде ответили

В Украине до конца отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги для населения не будут меняться, заявил представитель парламента.

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В Раде ответили, планируется ли поднимать коммунальные тарифы / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине до конца отопительного сезона 2023/2024 года тарифы на коммунальные услуги для населения не будут меняться ‒ поскольку продолжает действовать закон, устанавливающий мораторий на повышение цен (тарифов) на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире единого телемарафона.

"Летом, с целью аккумулирования средств для восстановления энергетической инфраструктуры, тариф на электроэнергию изменился. Эта мера помогла обеспечить украинцам бесперебойные поставки электроэнергии зимой", – сказал он.

По словам первого заместителя председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексея Кучеренко, тарифы на электроэнергию, газ, теплоснабжение и воду составляются по-разному, а их структура зависит от цен на различные виды топлива.

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"Нужно анализировать каждый тариф в отдельности. Единственное, что нужно отметить: необходимо делать все возможное, чтобы в рамках существующих тарифов энергетики и коммунальщики могли обеспечивать качественное предоставление услуг", – сказал нардеп.

Герус также сообщил о введении со стороны государства стимулов для коммунальных предприятий ‒ в частности, что касается установления солнечной генерации. Если погода благоприятная, то солнечная электростанция может частично либо даже полностью снабжать предприятие электричеством.

Теперь, говорит нардеп, коммунальщики смогут уменьшить объемы закупки электроэнергии из сети. А всю оставшуюся электроэнергию предприятие может продавать и получать деньги.

"Это существенная экономия средств, которые можно использовать на другие нужды, например, на модернизацию предприятия, введение энергоэффективных мер", – подытожил Герус.

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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