Можно выдохнуть: в Украине падает в цене популярный овощ

Ценник на важный продукт стал гораздо меньше и снизился на 70% в сравнении с прошлым годом.

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В Украине падает в цене популярный овощ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине уже вторую неделю к ряду снижаются цены на морковь, которая является незаменимым продуктом, в частности - традиционного борща. По состоянию на 7 марта оптовые партии овоща приходили в продажу по 6-9 грн за кг. Это, в свою очередь, дешевле на 12%, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщил проект EastFruit.

Причиной падения цены эксперты называют теплую погоду, которая может привести к порче продуктов на складах производителей. По этому, фермеры пытаются реализовать овощ среднего и высокого качества быстрее, что и отражается на её цене.

При этом, аналитики утверждают, что на рынке в большом объеме остаются некондиционные корнеплоды. Это оказывает давление на цены продукции и высокого качества в том числе.

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Как изменилась цена на морковь

В общем, в сравнении с мартом 2023 года, морковь упала в цене в среднем на 76%. К тому же, по нынешним показателям цена на этот овощ уже ниже чем в марте 2022 года.

А вот если сравнить стоимость моркови в Украине и других регионах, то можно увидеть, что в той же Польше овощ можно купить по цене в два раза выше. Согласно анализу перспективы, в Украине морковь смогут продавать ниже, чем в некоторых странах восточного региона.

Проект EastFruit EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены в Украине

Как сообщал Главред, из всего борщевого набора овощей в начале нынешнего года подешевели только морковь и репчатый лук, а остальные ‒ подорожали. Об этом в комментарии порталу "РБК-Украина" рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Также, в Украине наблюдается резкий рост цены на белокачанную капусту. За неделю этот овощ вырос в цене на 26%, сейчас его можно купить по цене 8-12 грн/кг. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

К тому же, как мы писали ранее, для того, чтобы получать от покупателей как можно больше денег, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "трюки" со стоимостью товаров.

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