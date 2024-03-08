Можно выдохнуть: в Украине падает в цене популярный овощ

В Украине уже вторую неделю к ряду снижаются цены на морковь, которая является незаменимым продуктом, в частности - традиционного борща. По состоянию на 7 марта оптовые партии овоща приходили в продажу по 6-9 грн за кг. Это, в свою очередь, дешевле на 12%, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщил проект EastFruit.
Причиной падения цены эксперты называют теплую погоду, которая может привести к порче продуктов на складах производителей. По этому, фермеры пытаются реализовать овощ среднего и высокого качества быстрее, что и отражается на её цене.
При этом, аналитики утверждают, что на рынке в большом объеме остаются некондиционные корнеплоды. Это оказывает давление на цены продукции и высокого качества в том числе.
Как изменилась цена на морковь
В общем, в сравнении с мартом 2023 года, морковь упала в цене в среднем на 76%. К тому же, по нынешним показателям цена на этот овощ уже ниже чем в марте 2022 года.
А вот если сравнить стоимость моркови в Украине и других регионах, то можно увидеть, что в той же Польше овощ можно купить по цене в два раза выше. Согласно анализу перспективы, в Украине морковь смогут продавать ниже, чем в некоторых странах восточного региона.
Проект EastFruit
EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Цены в Украине
Как сообщал Главред, из всего борщевого набора овощей в начале нынешнего года подешевели только морковь и репчатый лук, а остальные ‒ подорожали. Об этом в комментарии порталу "РБК-Украина" рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.
Также, в Украине наблюдается резкий рост цены на белокачанную капусту. За неделю этот овощ вырос в цене на 26%, сейчас его можно купить по цене 8-12 грн/кг. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
К тому же, как мы писали ранее, для того, чтобы получать от покупателей как можно больше денег, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "трюки" со стоимостью товаров.
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