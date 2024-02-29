В Украине взлетает в цене популярный овощ: что будет с ценой дальше

В Украине наблюдается резкий рост цены на белокачанную капусту. За последнюю неделю этот овощ вырос в цене на 26%, сейчас его можно купить по цене 8-12 грн/кг. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Согласно данным аналитиков, представители компаний отмечают недостаток капусты на рынке, что на фоне высокой потребительской активности приводит к подорожанию продукта.
"Украинские производители положительную ценовую тенденцию связывают прежде всего с сезонным фактором. Кроме того, предложение некондиционной капусты, которое ранее оказывало негативное влияние на формирование ценового уровня, заметно сократилось, что также способствует подорожанию в сегменте белокочанной капусты", - сообщают в проекте.видео дня
Однако, несмотря на это, даже при таком сильном подорожании, капуста в Украине в нынешнее время на 33% дешевле, чем в феврале 2023 года.
Эксперты не исключают и дальнейший рост стоимости, поскольку запасы белокачанной капусты в хранилищах местных хозяйств продолжают сокращаться.
Проект EastFruit
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