В Украине взлетает в цене популярный овощ: что будет с ценой дальше

Эксперты допускают, что на этом рост не остановится и фермеры будут поднимать стоимость и дальше.

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В Украине взлетает в цене популярный овощ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине наблюдается резкий рост цены на белокачанную капусту. За последнюю неделю этот овощ вырос в цене на 26%, сейчас его можно купить по цене 8-12 грн/кг. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным аналитиков, представители компаний отмечают недостаток капусты на рынке, что на фоне высокой потребительской активности приводит к подорожанию продукта.

"Украинские производители положительную ценовую тенденцию связывают прежде всего с сезонным фактором. Кроме того, предложение некондиционной капусты, которое ранее оказывало негативное влияние на формирование ценового уровня, заметно сократилось, что также способствует подорожанию в сегменте белокочанной капусты", - сообщают в проекте. видео дня

Однако, несмотря на это, даже при таком сильном подорожании, капуста в Украине в нынешнее время на 33% дешевле, чем в феврале 2023 года.

Эксперты не исключают и дальнейший рост стоимости, поскольку запасы белокачанной капусты в хранилищах местных хозяйств продолжают сокращаться.

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