В супермаркетах "хитрят" с ценами на товары: как не обмануться украинцам

Супермаркеты и магазины нередко используют малозаметные трюки со стоимостью товаров – для того, чтобы получить от клиентов больше денег. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".
К примеру, в супермаркетах специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу. Хитрость схемы в том, что сам покупатель может ничего и не заметить – ведь в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек.
Однако для супермаркета с большими потоками покупателей полученная таким образом сумма обычно оказывается весьма весомой.
Работает такой трюк по принципу округления. То есть:
- сумму меньше, чем 5 копеек, кассир должен "простить" покупателю;
- более 5 копеек имеет право оставить себе магазин.
"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – объясняют эксперты.
Впрочем, для того, чтобы обходить достаточно всего лишь расплачиваться на кассе банковской картой.
"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – говорят специалисты.
Цены на продукты
Ранее Главред сообщал, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.
Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.
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