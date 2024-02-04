Хитрые акции с товарами: как не попасться на уловку супермаркетов и магазинов

Супермаркеты и магазины обязаны обменивать и принимать назад непродовольственные товары ‒ даже если те были проданы по акции. Об этом сообщили эксперты организации "Защита прав потребителей".
Если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" (либо подобную), то действует вопреки действующему законодательству.
Эксперты отметили, что потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по ряду признаков.
Такими, в частности, являются
- форма и габариты;
- фасон;
- цвет;
- размер;
- другие причины, по которым товар не может быть использован по назначению.
"Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом", – говорится в сообщении организации.
При этом подчеркивается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий.
В частности, если он не использовался и сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также:
- пломбы;
- ярлыки;
- расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.
Цены на продукты
Ранее Главред сообщал, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.
Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.
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