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Хитрые акции с товарами: как не попасться на уловку супермаркетов и магазинов

Дмитрий Видоменко
4 февраля 2024, 09:53
Супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции.
Супермаркет
Как не попасться на уловку супермаркетов и магазинов? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Супермаркеты и магазины обязаны обменивать и принимать назад непродовольственные товары ‒ даже если те были проданы по акции. Об этом сообщили эксперты организации "Защита прав потребителей".

Если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" (либо подобную), то действует вопреки действующему законодательству.

Эксперты отметили, что потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по ряду признаков.

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Такими, в частности, являются

  • форма и габариты;
  • фасон;
  • цвет;
  • размер;
  • другие причины, по которым товар не может быть использован по назначению.

"Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом", – говорится в сообщении организации.

При этом подчеркивается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий.

В частности, если он не использовался и сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также:

  • пломбы;
  • ярлыки;
  • расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Цены на продукты

Ранее Главред сообщал, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.

Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.

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