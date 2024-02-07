В Украине рекордно изменились цены сразу на два "борщевых" овоща: что произошло

В начале 2024-го овощи для борщевого набора подорожали - кроме нескольких стратегических исключений, как морковь и репчатый лук, которые, наоборот, подешевели.

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В Украине поменялись цены на два "борщевых" овоща / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Из всего борщевого набора овощей в начале нынешнего года подешевели только морковь и репчатый лук, а остальные ‒ подорожали. Об этом в комментарии порталу "РБК-Украина" рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Сколько сейчас стоят овощи для борща

По состоянию на 7 февраля 2024 года на оптовом рынке "Шувар" репчатый лук стоит 11-15 грн за кг (то есть в 2,5 раза дешевле, чем в феврале 2023-го). Морковь за год подешевела на 46% и стоит сегодня 12–13 грн за килограмм.

Все остальные составляющие борщового набора остаются дороже прошлогоднего показателя. Однако в течение последней недели наблюдалось легкое снижение цен на белокочанную капусту на 14%, в результате чего ее стоимость установилась на уровне 10-12 гривен за килограмм.

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Аналогично, цена на картофель снизилась на 12%, теперь его предлагают по 15-17 гривен за килограмм.

Несмотря на это незначительное удешевление, картофель и капуста все еще стоят существенно дороже по сравнению с показателями февраля прошлого года.

Самым стабильным показателем с начала года остаются цены на свеклу на уровне 12-14 грн за кг, то есть на 42% дороже, чем в начале февраля прошлого года.

Как говорит эксперт, рост цен объясняется несколькими факторами, включая изменения в условиях производства, погодные условия, а также увеличение затрат на логистику и другие составляющие производственного процесса.

Цены на продукты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение 2023 года в Украине произошел значительный рост цен на продукты питания. По данным Государственной службы статистики Украины (Госстата), в декабре 2023 года средние цены на эти продукты выросли на 4% по сравнению с декабрем 2022 года.

Во втором полугодии 2023 года состоялось значительное повышение цен на молоко, которое является одной из ключевых составляющих молочных продуктов. Это повышение произошло как в гривнах, так и в евро, сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

Несмотря на общий рост цен в стране на 3,7% в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, отдельные продукты также подешевели. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в своем отчете.

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