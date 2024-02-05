Почему в Украине "дергаются" цены на популярный овощ: объяснение эксперта

В Украине в начале февраля цены на лук остаются стабильными и составляют от 12 до 14 грн/кг в зависимости от качества, региона и размера партии.

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Импорт овощей, в частности лука, значительно вырос с 2021 по 2023 годы, говорит специалистка / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине по состоянию на начало февраля цены на лук остаются стабильными и составляют от 12 до 14 грн за килограмм в зависимости от качества, региона производства и объема партии. Однако рост поставок продукции в страны Европейского Союза (ЕС) может поддержать стоимость на внутреннем рынке, особенно на продукцию высокого качества, сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на мнение экспертов.

Как говорит Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", сейчам на рынке много предложений мелкого лука, что является результатом сортировки продукции. Цены на такой вид лука не превышают 6-7 грн за килограмм.

"Импорт овощей, в частности лука, значительно вырос с 2021 по 2023 годы. Доля импорта на рынке лука выросла с 2% в 2021 году до 13% в 2022-2023 годах, что свидетельствует об увеличении зависимости от импортированных поставок из-за уменьшения производства", – сказала специалистка.

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Также Попович рассказала о постепенном возобновлении выращивания лука. Так, говорит она, несмотря на потерю до 80% площадей и инфраструктуры по выращиванию, хранению и доработке лука в южных регионах Херсонской области из-за военных действий, Украине удалось возобновить производство лука всего за один год (что и позволило стране начать экспорт лука, в частности, в Румынию).

Цены на продукты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение 2023 года в Украине произошел значительный рост цен на продукты питания. По данным Государственной службы статистики Украины (Госстата), в декабре 2023 года средние цены на эти продукты выросли на 4% по сравнению с декабрем 2022 года.

Во втором полугодии 2023 года состоялось значительное повышение цен на молоко, которое является одной из ключевых составляющих молочных продуктов. Это повышение произошло как в гривнах, так и в евро, сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

Несмотря на общий рост цен в стране на 3,7% в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, отдельные продукты также подешевели. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в своем отчете.

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