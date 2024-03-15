В Украине придумали новую помощь для переселенцев: какую именно

В Украине запустят новый вид помощи для переселенцев ‒ через предоставление им субсидий на аренду жилья. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.
Чиновники отмечают, что проект решения о такой помощи находится на согласовании в Кабмине.
"Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", – говорится в сообщении ведомства.
Ожидается, что проект будет пилотным, а его реализация пока рассчитана на два года. Размер будущей субсидии будет учитывать стоимость аренды в конкретном регионе или населенном пункте ‒ поскольку "прайсы" крайне сильно отличаются.
Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:
- количества человек в семье, которая арендует жилье;
- доходов домохозяйства.
"Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия", – объяснили в Минсоцполитики.
Что за ведомство Минсоцполитики?
Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".
Напомним, что стало известно, кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.
До этого Главред рассказывал, как украинцы могут оформить субсидию через "Дію". Новая услуга на портале "Дія" имеет целью облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.
Другие материалы:
- Часть переселенцев останется без выплат: как не потерять деньги
- "Они должны находить работу": каких переселенцев оставят без выплат с 1 марта
- США приняли важное решение для украинских переселенцев: что стоит знать