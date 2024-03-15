В Украине придумали новую помощь для переселенцев: какую именно

В Украине запустят новый вид помощи для переселенцев. Речь идет о предоставлении субсидий на аренду жилья.

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Переселенцам придумали новый вид помощи: какой именно / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине запустят новый вид помощи для переселенцев ‒ через предоставление им субсидий на аренду жилья. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.

Чиновники отмечают, что проект решения о такой помощи находится на согласовании в Кабмине.

"Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", – говорится в сообщении ведомства.

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Ожидается, что проект будет пилотным, а его реализация пока рассчитана на два года. Размер будущей субсидии будет учитывать стоимость аренды в конкретном регионе или населенном пункте ‒ поскольку "прайсы" крайне сильно отличаются.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

количества человек в семье, которая арендует жилье;

доходов домохозяйства.

"Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия", – объяснили в Минсоцполитики.

Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

Напомним, что стало известно, кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

До этого Главред рассказывал, как украинцы могут оформить субсидию через "Дію". Новая услуга на портале "Дія" имеет целью облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.

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