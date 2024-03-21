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Пенсия в связи с потерей кормильца: какой размер и кто имеет право на выплаты

Руслана Заклинская
21 марта 2024, 17:40
Получить пенсионные выплаты в связи с потерей кормильца могут члены семьи, которые потеряли лицо, обеспечивавшее их.
Пенсия в связи с потерей кормильца: какой размер и кто имеет право на выплаты
Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинская система пенсионных выплат предусматривает три основные категории: пенсии по возрасту, в связи с инвалидностью и потери кормильца. Особенность последней категории заключается в том, что она предоставляет возможность назначения пенсий детям и другим членам семьи, которые были на содержании умершего кормильца, сообщает "Украинская правда".

Получить пенсионные выплаты в связи с потерей кормильца могут члены семьи, которые потеряли лицо, обеспечивавшее их. Однако получатели этих выплат должны быть нетрудоспособными и не иметь возможности самостоятельно обеспечивать себя.

Пенсию в связи с потерей кормильца назначают на весь период, пока член семьи считается нетрудоспособным. Для членов семьи, достигших пенсионного возраста, пенсия назначается пожизненно.

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К нетрудоспособным членам семьи могут относиться:

  • другой супруг;
  • родители, если они лица с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
  • дети до 18 лет или старшие, если им установили инвалидность до достижения 18 лет;
  • дети, которые учатся, - до завершения обучения, но не дольше 23 лет;
  • дети-сироты - до 23 лет;
  • один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Кроме этого, усыновленные дети также имеют право на пенсии в связи с потерей кормильца. Право детей на получение пенсии сохраняется даже в случае их усыновления.

Какой размер пенсии в связи с потерей кормильца

Для получения пенсии в связи с потерей кормильца нужно иметь стаж, равный страховому стажу, необходимому для назначения пенсии по III группе инвалидности. Однако существуют исключения, по которым родственники могут получать пенсию. Пенсия предусмотрена для родственников, если погибший стал донором органов, погиб во время участия в Революции достоинства или пропал без вести при особых обстоятельствах.

Размер пенсии в случае потери кормильца складывается следующим образом:

  • Если в семье один нетрудоспособный член, пенсия составляет 50% от пенсии, которую получал умерший кормилец.
  • Если в семье двое или более нетрудоспособных членов, пенсия составляет 100% от пенсии умершего, распределенной между ними поровну.

Важно отметить, что минимальный размер пенсии в Украине составляет 2361 гривен. Поэтому пенсия по случаю потери кормильца составит не менее 1180,50 гривен.

Как оформить пенсию

Для получения пенсионных выплат необходимо подать заявление и документы в отделение Пенсионного фонда или через интернет - на сайте ПФУ или на портале "Дія".

Среди необходимых документов:

  • заявление на назначение пенсии;
  • документ о месте жительства или регистрации;
  • справка ОК-5;
  • документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН) лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца;
  • свидетельство о рождении или паспорт человека, которому назначается пенсия;
  • свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его без вести пропавшим или объявления его умершим;
  • справки из учебных заведений об обучении на дневной форме;
  • справка о том, что муж (жена) или один из ближайших родственников умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком умершего до достижения им 8 лет;
  • документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца;
  • документ о стаже.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, в Украине запускают новый вид помощи для переселенцев - субсидии на аренду жилья. Это будет пилотный проект на два года. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды, количества человек в семье и доходов домохозяйства.

Также в апреле повысят пенсии для 65-летних пенсионеров с полным страховым стажем. Поскольку минимальная зарплата в стране вырастет до 8 000 гривен, поэтому увеличатся и пенсии до 3 200 гривен.

Кроме этого, нардепы в Украине зарегистрировали законопроект, который предлагает почти в десять раз увеличить размер помощи при рождении ребенка, с 41 280 грн до более 384 тыс. грн. Законопроект предлагает привязать размер помощи к прожиточному минимуму для детей разного возраста. Помощь будет увеличиваться в соответствии с количеством детей в семье.

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