В марте проиндексируют не только пенсии: кому еще повысят выплаты

Мартовская индексация коснется не только пенсионеров, но и людей, которые получают страховые выплаты.

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Части украинцев увеличат социальные выплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Индексация выплат в Украине началась с 1 марта 2024 года. Эта индексация не ограничивается только пенсиями, но и также касается получателей страховых выплат. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Люди, которые получают страховую денежную помощь, в частности лица, получившие увечье или тяжелую болезнь в результате профессиональной деятельности, также получат повышение. Пенсионный фонд Украины сообщил, что коэффициент индексации сейчас составляет 1,0796. Поэтому минимальная сумма выплат увеличится на 100 гривен, а максимальная - 1 500 гривен.

"Ежемесячные страховые выплаты подлежат перечислению на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине", - отметили в ПФУ. видео дня

Также в Пенсионном фонде подчернули, что при перерасчете принимается во внимание максимальный размер минимальной заработной платы. В Украине с 1 января 2024 года она составляет - 7 100 грн.

"Перечисление производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальные заработные платы (7 100 грн x 4 = 28 400 грн)", - добавили в ПФУ.

Что такое Пенсионный фонд Украины? Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначаетпенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает "Википедия".

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, в Украине запускают новый вид помощи для переселенцев - субсидии на аренду жилья. Это будет пилотный проект на два года. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды, количества человек в семье и доходов домохозяйства.

Также в апреле повысят пенсии для 65-летних пенсионеров с полным страховым стажем. Поскольку минимальная зарплата в стране вырастет до 8 000 гривен, поэтому увеличатся и пенсии до 3 200 гривен.

Кроме этого, нардепы в Украине зарегистрировали законопроект, который предлагает почти в десять раз увеличить размер помощи при рождении ребенка, с 41 280 грн до более 384 тыс. грн. Законопроект предлагает привязать размер помощи к прожиточному минимуму для детей разного возраста. Помощь будет увеличиваться в соответствии с количеством детей в семье.

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