Почему люди могут остаться без стажа и пенсии: объяснение чиновников

Иногда из-за ошибок украинцы могут потерять часть стажа и остаться без пенсии, сообщают в Пенсионном фонде.

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Почему люди могут остаться без пенсии? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Иногда из-за ошибок некоторые украинцы могут потерять часть стажа и остаться без пенсии. Важно обращать внимание на заполненные данные в трудовой книжке не только при получении пенсии, но и сразу, как устраиваетесь на работу. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Кроме того, чиновники перечислили самые распространенные ошибки, которые могут возникнуть при оформлении трудовой книжки:

дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилию (ФИО), печать должны быть отражены при принятии на работу;

изменения в названии предприятия или их реорганизация должны быть также зафиксированы;

записи в трудовой книжке не должны быть выполнены "другими чернилами" после предварительных записей о принятии или увольнении. Ошибки должны быть исправлены отдельной записью, которая должна быть заверена в соответствии с требованиями.

Также сообщается, что только работодатели могут вносить изменения в трудовую книжку, если они не являются виновниками неточностей. В частности, при смене фамилии важно указать соответствующий документ (к примеру, свидетельство о браке) и дату его издания.

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С 2021 года в Украине введена электронная трудовая книжка. Работодатели направляют в Пенсионный фонд сканированные копии трудовых книжек своих работников для обеспечения полной информации о стаже.

Кроме того, ПФУ подчеркивает, что решение о начислении стажа на основании бумажных или электронных документов принимается должностным лицом, а не автоматической системой.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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