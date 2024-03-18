Почему люди могут остаться без стажа и пенсии: объяснение чиновников

Иногда из-за ошибок некоторые украинцы могут потерять часть стажа и остаться без пенсии. Важно обращать внимание на заполненные данные в трудовой книжке не только при получении пенсии, но и сразу, как устраиваетесь на работу. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Кроме того, чиновники перечислили самые распространенные ошибки, которые могут возникнуть при оформлении трудовой книжки:
- дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилию (ФИО), печать должны быть отражены при принятии на работу;
- изменения в названии предприятия или их реорганизация должны быть также зафиксированы;
- записи в трудовой книжке не должны быть выполнены "другими чернилами" после предварительных записей о принятии или увольнении. Ошибки должны быть исправлены отдельной записью, которая должна быть заверена в соответствии с требованиями.
Также сообщается, что только работодатели могут вносить изменения в трудовую книжку, если они не являются виновниками неточностей. В частности, при смене фамилии важно указать соответствующий документ (к примеру, свидетельство о браке) и дату его издания.
С 2021 года в Украине введена электронная трудовая книжка. Работодатели направляют в Пенсионный фонд сканированные копии трудовых книжек своих работников для обеспечения полной информации о стаже.
Кроме того, ПФУ подчеркивает, что решение о начислении стажа на основании бумажных или электронных документов принимается должностным лицом, а не автоматической системой.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.
Пенсии в Украине
Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.
Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.
Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.
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