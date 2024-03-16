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Украинцам с 1 апреля перерасчитают пенсии: кому ждать прибавки

Дмитрий Видоменко
16 марта 2024, 09:05
В Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий сразу двум категориям населения - в первую очередь тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе .
Старушка, пенсионное
Кому пересчитают пенсии с 1 апреля? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине с 1 апреля 2024 года проведут перерасчет пенсий сразу двум категориям украинцев ‒ речь идет о тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и с момента последнего пересчета прошло не менее двух лет. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Кроме того, пенсионные выплаты также повысят тем, кто выполнил норматив по стажу, достиг 65 лет и получает менее 40% минималки. Пересчет коснется значительного количества украинцев, однако будет значительно менее масштабным, чем в марте 2024 года.

Следовательно, сперва повышение произойдет для тех, кто продолжил работу на пенсии. В Украине около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Все они получают пенсии, однако продолжительность их стажа продолжает расти. Закон позволяет проводить перерасчет и учитывать приобретенный стаж не чаще раза в два года. Так что в апреле автоматический перерасчет пенсий состоится для тех, кто работает не менее двух лет на пенсии и кому за эти годы выплаты не пересчитывались.

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Каким будет размер пенсии после пересчета ‒ зависит от индивидуальных показателей. К примеру, если сейчас у человека есть 35 лет страхового стажа и расчетный размер пенсии достигает 5 тысяч грн, то после перерасчета пенсия увеличится до 5285 грн. Если же размер пенсии составляет 10 тысяч грн, то после пересчета вы сможете получать уже 10 571 грн.

Далее ‒ тех, кто выполнил нормы по стажу и достиг возраста 65 лет. Закон гарантирует ‒ если человек не моложе этого показателя и у вас есть 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин) стажа, то размер вашей пенсии не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.

Вплоть до 1 апреля минимальная зарплата составляет 7,1 тысячи грн (то есть гарантированный размер пенсии составляет 2840 грн). С 1 апреля минималка увеличится до 8 тысяч грн, а пенсия будет составлять уже 3,2 тысячи грн.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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